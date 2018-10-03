"İsrail'in Lübnan'a yönelik ihlalleri kalıcı ateşkes çabalarını baltalıyor"

Birleşmiş Milletler Lübnan Barış Gücü (UNIFIL) Sözcüsü Andrea Tenenti, İsrail'in Lübnan'a yönelik ihlallerinin kalıcı ateşkes çabalarını baltaladığını söyledi.
Tenenti, Lübnan resmi haber ajansı NNA'ya yaptığı açıklamada, Lübnan'ın egemenliğini hedef alan İsrail ihlallerinin UNIFIL tarafından Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'ne (BMGK) rapor edildiğini belirterek, "Lübnan'ın egemenliğini hedef alan bu ihlaller, düşmanlıkların durması ve kalıcı ateşkesin sağlanmasına yönelik çabaları baltalıyor." ifadelerini kullandı.
İsrail'in Lübnan hava sahasında yaptığı keşif uçuşlarının da BM Genel Sekreterinin periyodik olarak BMGK'ya sunduğu raporlarda yer aldığını aktaran Tenenti, İsrail ordusunun Lübnan hava sahasını her ihlal ettiğinde UNIFIL'in Tel Aviv yönetimine protesto notu ilettiğini dile getirdi.
Tenenti ayrıca UNIFIL'in görev bölgesinde sükunetin hakim olduğunu, İsrail ve Lübnanlı yetkililerden gelen açıklamalara rağmen istikrarın sürdüğünü dile getirdi.
- UNIFIL'in kuruluşu
Lübnan'da iç savaşın başlamasının ardından İsrail, 1978'de Lübnan topraklarına girdi ve ülkenin güneyini işgal etti. Aynı yıl BMGK, İsrail'e kuvvetlerini Lübnan'dan çekmesi için çağrı yaptı.
BMGK, Lübnan'ın isteği üzerine, İsrail kuvvetlerinin çekilmesini doğrulamak, barışı ve güvenliği yeniden sağlamak ve Lübnan hükümetine ülkenin güneyi üzerindeki otoritesini yeniden kurması için yardım etmek amacıyla 19 Mart 1978'de UNIFIL'i kurdu.
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