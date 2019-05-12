İsrail'in mart ve nisan bilançosu: 905 gözaltı

KUDÜS (AA) - İsrail güçleri, mart ve nisanda işgal altındaki Batı Şeria ile Doğu Kudüs'te düzenlediği operasyonlarla aralarında çocuk ve kadınların bulunduğu 905 Filistinliyi gözaltına aldı.

Filistin Kurtuluş Örgütüne (FKÖ) bağlı Filistin Esirler Heyeti, Filistin Esirler Cemiyeti ve Damir İnsan Hakları Kurumu tarafından hazırlanan ortak rapora göre, mart ve nisan aylarında 133'ü çocuk, 23'ü kadın 905 Filistinli İsrail güçlerince gözaltına alındı.

İsrail'in ayrıca herhangi bir suç isnadında bulunmaksızın mart ve nisanda 112 Filistinliyi "idari tutukluluk" gerekçesiyle gözaltına aldığı kaydedildi.

Raporda, halihazırda İsrail hapishanelerinde tutulan 5 bin 700 Filistinliden 250'sinin çocuk, 45'inin kadın olduğu belirtildi. Filistinli tutuklulardan 500'ünün de idari tutuklu olarak hapishanelerde bulunduğu aktarıldı.

Öte yandan, İsrail askerlerinin güneydeki Necef (Negev) Çölü'nde bulunan cezaevine mart ayında düzenlediği baskının ardından Filistinli tutuklulara yönelik saldırı ve kötü muamelenin artığına işaret edildi.