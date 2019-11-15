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İsrail'in New York Başkonsolosu'nun konferansında öğrenciler salonu terk etti

GÜNCEL HABERLERİ  | 15.11.2019 21:02 | Son Güncelleme

İsrail'in New York Başkonsolosu'nun konferansında öğrenciler salonu terk etti

İsrail'in New York Başkonsolosu Dani Dayan, Boston Harvard Üniversitesinde İsrailli yerleşimciler üzerine verdiği konferansta protesto edildi.

Üniversite öğrencilerinin sosyal medyadaki paylaşımlarına göre, Dayan'ın Harvard Hukuk Fakültesindeki "İsrailli yerleşimcilerinin yasal stratejisi" başlıklı konferansı sırasında öğrenciler salonu terk etti.

Harvard'ta master öğrencisi Hamzah Raza'nın Twitter'daki video paylaşımında, öğrencilerin, "Yerleşimciler savaş suçudur" pankartlarıyla konferans salonunu sessizce boşalttığı görüldü.

Raza, "100'den fazla öğrenci, İsrail'in aşırı yerleşimci taraftarı New York Başkonsolosu Dani Dayan'ın konuşmasında salonu terk etti. Dayan, neredeyse boş salona konuştu." ifadelerini kullandı.

- "Bu sadece iş birliği değil, aynı zamanda haysiyetsizliktir"

Harvard Okulu Filistin Dayanışma Komitesinin Facebook sayfasında da eylemi organize eden ancak ismi açıklanmayan bir öğrencinin şu değerlendirmesine yer verildi:

"Harvard Hukuk Fakültesinin bir tür istimlak yoluyla sahip olma sömürge projesinin 'yasal' şekilde çerçevelenip, propagandasının yapılmasına izin vermesinden dolayı hayal kırıklığına uğradım. Bu sadece iş birliği değil, aynı zamanda haysiyetsizliktir. Ne Harvard'ta ne de başka bir yerde, İsrail baskılarına karşı iş birliği halinde oturma niyetinde değiliz."

İsrail Başkonsolosu Dayan ise Twitter'dan İbranice yaptığı paylaşımda, kendisini protesto eden öğrenciler hakkında, "Okullarının disiplin kurulundan korkan bir grup kaybeden" ifadesini kullandı.

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