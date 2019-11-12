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İsrail'in öldürdüğü Ebu'l Ata'nın cenazesi toprağa verildi

GÜNCEL HABERLERİ  | 12.11.2019 14:13 | Son Güncelleme

Binlerce kişinin katıldığı cenaze töreninde İsrail aleyhine sloganlar atıldı, direniş gruplarından saldırıya karşılık verilmesi istendi

İsrail'in saldırısı sonucu hayatını kaybeden İslami Cihad Hareketi'nin askeri kanadı Kudüs Seriyyeleri'nin önde gelen komutanlarından Beha Ebu'l Ata ve eşinin cenazesi, binlerce Filistinlinin katılımıyla Gazze'de toprağa verildi.

Cenazeye katılan binlerce Filistinli, "Canımız, kanımız feda olsun", "Misilleme misilleme ey direniş" diye sloganlar atarak saldırıyı kınadı ve direniş gruplarından İsrail'e karşılık verilmesi istendi.

Ebu'l Ata ve eşinin cenazesi Gazze'nin doğusundaki Hazreti Ömer Camisinde kılınan cenaze namazının ardından Eş-Şucaiyye mezarlığında defnedildi.

İslami Cihad yöneticilerinden Halid el-Batş, cenaze töreni sırasında yaptığı konuşmada, Ebu'l Ata'nın öldürülmesini karşılıksız bırakmayacaklarını söyledi

Batş, "Karşılaşmaktan başka bir seçeneğimiz yok, hiçbir hesap İslami Cihad'ın suikastlara cevap vermesini engelleyemeyecek." dedi.

Kudüs Seriyyeleri'nin meydanlarda yalnız olmadığını, Hamas'ın askeri kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları başta olmak üzere tüm direniş gruplarının da onların yanında yer aldığını belirten Batş, İsrail'in bugün düzenlediği saldırıların bedelini ödeyeceğini söyledi.

Batş, "Direniş, onun füzeleri ve silahları düşmanın yüzüne karşı her zaman dik duracak. İşgalci İsrail'e savaşın kuralını değiştirmesine izin vermeyeceğiz." diye konuştu.

Öte yandan, Ürdün merkezli Dar-ul Hayat web sitesinde yer alan habere göre, İslami Cihad Hareketi Genel Sekreteri Ziyad en-Nehhale de "Savaşa gidiyoruz. İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, İslami Cihad'ın askeri kanadı Kudüs Seriyyeleri'nin önde gelen komutanlarından Beha Ebu'l Ata'nın suikastıyla tüm kırmızı çizgileri aştı. Yanıtımız güçlü olacaktır." ifadesini kullandı.

İslami Cihad'ın askeri kanadı Kudüs Seriyyeleri'nin önde gelen komutanlarından Beha Ebu'l Ata, abluka altındaki Gazze Şeridi'nde İsrail ordusunun bu sabah düzenlediği saldırı sonucu hayatını kaybetmişti.

Ebu'l Ata'nın ölümünün ardından Gazze'den başta Tel Aviv olmak üzere İsrail'in birçok bölgesine roket atılmıştı.

Atılan roketler nedeniyle Tel Aviv'in yanı sıra İsrail'in güneyindeki birçok bölgede okullar tatil edilmişti.

İsrail bu sabah ayrıca İslami Cihad Hareketi Siyasi Büro üyesi Ekrem el-Accuri'nin Suriye'nin başkenti Şam'daki evine de operasyon düzenlemiş, saldırıda biri Accuri'nin oğlu 2 kişi yaşamını yitirmişti.

İsrail ordusu ayrıca abluka altındaki Gazze'de bulunan İslami Cihad Hareketi'ne ait hedefleri savaş uçaklarıyla vurmaya başladıklarını duyurmuştu.

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Beha Ebu'l Ata

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