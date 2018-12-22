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"İsrail'in oyalama siyaseti Gazze'de patlamaya neden olacak"

GÜNCEL HABERLERİ  | 22.12.2018 20:39 | Son Güncelleme

Büyük Dönüş Yürüyüşleri ve Ablukayı Kırma Yüksek Konseyi Uluslararası İletişim Komitesi Sorumlusu İsam Hammad: "Mısır'ı ateşkesi gözeten taraf olması hasebiyle sorumluluğunu üstlenerek İsrail'i sözleşmelere uymaya, her şekliyle ablukayı ve saldırılarını tamamen ve nihai olarak sonlandırmaya mecbur bırakmaya çağırıyoruz"

Büyük Dönüş Yürüyüşleri ve Ablukayı Kırma Yüksek Konseyi Uluslararası İletişim Komitesi Sorumlusu İsam Hammad İsrail'in ateşkes konusunda büyük ihlalleri olduğunu ve Gazze ablukasını kaldırma konusundaki oyalama siyasetinin bölgede patlamaya yol açacağını söyledi.

Konseyde Filistinli grupların ortaklaşa oluşturduğu Uluslararası İletişim Komitesi Sorumlusu Hammad, Gazze'de düzenlediği basın toplantısında, konseyin ateşkese bağlı kalarak eylemlerin barışçıllığını muhafaza ettiğini ancak İsrail'in daha fazla insan öldürdüğünü ve yaraladığını ifade etti.

Hammad, "Mısır'ı ateşkesi gözeten taraf olması hasebiyle sorumluluğunu üstlenerek İsrail'i sözleşmelere uymaya, her şekliyle ablukayı ve saldırılarını tamamen ve nihai olarak sonlandırmaya mecbur bırakmaya çağırıyoruz." dedi.

Uluslararası İlişkiler Komitesi Sorumlusu Hammad, İsrail'in göstericileri hedef almasının Mısır ara buluculuğunda sağlanan ateşkes anlaşmasının ihlali anlamına geldiğine dikkati çekti.

İsrail'in barışçıl eylem yapan kişilere karşı çok ciddi insan hakları ihlallerinde bulunduğu belirten Hammad, "İsrail'in ablukayı kaldırma konusundaki erteleme ve oyalama siyaseti Gazze'de patlamaya neden olacak." diye konuştu.

Hammad, Birleşmiş Milletler'den İsrail'in insan hakları ihlallerini kınamasını ve İsrail hükümeti ile ordusunun yargılanması için etkin şekilde harekete geçmesini talep etti.

Gazze'de Büyük Dönüş Yürüyüşü kapsamında dün düzenlenen gösterilerde İsrail askerlerinin ateş açması sonucu 4 kişi şehit olmuş 39 kişi yaralanmıştı.

Filistinli gruplar bölgede artan gerilimin ardından 13 Kasım Salı günü Mısır'ın ara buluculuğunda İsrail'le ateşkesin sağlandığını duyurmuştu.

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Ateşkes Filistin Gazze İsam Hammad israil mısır

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