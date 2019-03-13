HABER

İsrail'in petrol sevkiyatına müdahale tehdidine Tahran'dan tepki

GÜNCEL HABERLERİ  | 13.03.2019 10:34 | Son Güncelleme

İran Savunma Bakanı Emir Hatemi, İsrail'in Tahran'ın petrol sevkiyatlarına müdahale tehditlerini "korsanlık" olarak niteleyerek, Tel Aviv'in müdahalesine sert karşılık vereceklerini açıkladı

İran Savunma Bakanı Emir Hatemi, İsrail donanmasının İran'ın petrol sevkiyatlarına müdahalesi halinde bunu "korsanlık" sayacaklarını ve sert karşılık vereceklerini açıkladı.

İran resmi ajansı IRNA'ya demeç veren Savunma Bakanı Hatemi, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun "İsrail donanmasının İran’ın petrol kaçakçılığına karşı harekete geçebileceği" yönündeki tehdidine cevap verdi.

Tahran'ın İsrail'in herhangi bir müdahalesine karşı koyacak güçte olduğunu ifade eden Hatemi, uluslararası toplumun da bu tür bir eylemi kabul etmeyeceğini söyledi.

İsrail donanmasının petrol sevkiyatlarına müdahale etmesi halinde bunun "korsanlık" sayılacağını belirten Hatemi, "İran böyle bir durumda sert karşılık verecektir." dedi.

İsrail Başbakanı Netanyahu, geçen hafta yaptığı açıklamada, İran'ın ABD'nin yaptırımlarını denizden "petrol kaçakçılığı" yaparak aşmaya çalıştığını iddia ederek, "İsrail donanması, bu girişimlerin artması halinde İran'ın eylemlerini engelleme çabalarında daha önemli bir role sahip olacaktır." ifadelerini kullanmıştı.

PARTNERDikkat! Çok sık kabus görüyorsanız...Dikkat! Çok sık kabus görüyorsanız...
Öğrenciler mini konserler vererek, okullarını tanıtıyorÖğrenciler mini konserler vererek, okullarını tanıtıyor
Bakan duyurdu! 6 Nisan'da resmen başlıyorBakan duyurdu! 6 Nisan'da resmen başlıyor
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
İRAN İran Savunma Bakanı Emir Hatemi israil Netanyahu

En Çok Okunan Haberler

Devler Ligi'nde Ronaldo destanı! Tarih yazdı

Devler Ligi'nde Ronaldo destanı! Tarih yazdı

Haberi duyan bankaya koştu!

Haberi duyan bankaya koştu!

Başkent'te silah sesleri! Bekçilere kurşun yağdırdılar!

Başkent'te silah sesleri! Bekçilere kurşun yağdırdılar!

Bunca zamandır böyle yaşamış! Gerçek röntgende ortaya çıktı

Bunca zamandır böyle yaşamış! Gerçek röntgende ortaya çıktı

İlginç diyalog! 'Git eniştemin yanında dur'

İlginç diyalog! 'Git eniştemin yanında dur'

Balta, taş, sopa ve silahlar havada uçuştu!

Balta, taş, sopa ve silahlar havada uçuştu!

İlginizi Çekebilir

Amazon’da her gün yenilenen yepyeni fırsatları keşfedin!

Amazon’da her gün yenilenen yepyeni fırsatları keşfedin!

THY'den Boeing 737 Max kararı

THY'den Boeing 737 Max kararı

16 TL’den 10.000 TL’ye, her bütçeye uygun kablosuz kulaklıklarla tanışın

16 TL’den 10.000 TL’ye, her bütçeye uygun kablosuz kulaklıklarla tanışın

Bakırköy'de dehşet saçan o sürücünün 32 yıl hapsi istendi

Bakırköy'de dehşet saçan o sürücünün 32 yıl hapsi istendi

İstanbullular dikkat! Meteoroloji'den fırtına uyarısı

İstanbullular dikkat! Meteoroloji'den fırtına uyarısı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Son dakika! İzmir'de metro inşaatında göçük: 2 işçi enkaz altında

İzmir'de metro inşaatında göçük: 2 işçi enkaz altında

Diyarbakır'da ele geçirildi! Dünyanın en pahalılarından biri

Diyarbakır'da ele geçirildi! Değeri bilinmiyor

Nöbetçi noterlik uygulaması 6 Nisan'da başlıyor!

Bakan duyurdu! 6 Nisan'da resmen başlıyor

Ankara'da ByLock operasyonu

Ankara'da ByLock operasyonu

5 araca çarpan kamyon beyaz eşya deposuna daldı: 2 ölü, 1 yaralı

5 araca çarpan kamyon beyaz eşya deposuna daldı: 2 ölü, 1 yaralı

Adana'da akılalmaz olay! Suriyeli ailenin sahip çıktığı ceset başkasına ait çıktı

Adana'da akılalmaz olay! Suriyeli ailenin sahip çıktığı ceset...

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.