"İsrail'in Rahmet Kapısı'nı kapatması uluslararası hukukun ihlalidir"

CİDDE (AA) - İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT), İsrail'in Mescid-i Aksa'daki Rahmet Kapısı ve çevresini kapatma kararının geçersiz olduğunu nitelendirerek, bunun uluslararası hukuku ihlal ettiğini belirtti.

İİT tarafından yapılan yazılı açıklamada, işgalci İsrail makamlarının Mescid-i Aksa ve kapılarına yönelik tehlikeli eylemlerini kınayarak, "İsrail'in Rahmet Kapısı ve çevresinin kapatılması yönündeki geçersiz ve yasa dışı kararı uluslararası hukukun ihlalidir." ifadesini kullandı.

İşgal altındaki Doğu Kudüs'ün Filistin Devleti'nin başkenti ve 1967 sınırları Filistin topraklarının bir parçası olduğu vurgulanan açıklamada, Doğu Kudüs'ün İsrail yargı yetkisine tabi olmadığı ve İsrail'in tüm uygulamalarının boş ve geçersiz olduğunun altı çizildi.

Açıklamada, Kudüs şehri ve kutsal değerlerinin tüm Müslümanlar için özel bir öneme sahip olduğu belirtilerek, Kudüs'ün bölgede güvenlik ve istikrarın tesisiyle yakından ilgili olduğu kaydedildi.

İİT, ayrıca kabul edilemez bu tür uygulamaların yansımalarının sorumluluğunun İsrail'e ait olduğunu aktardığı açıklamada, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi başta olmak üzere uluslararası toplumu, İsrail'in Kudüs'te Müslüman ve Hristiyanlara ait kutsal değerlere yönelik saldırılarını durdurması için acilen harekete çağırdı.