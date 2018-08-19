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İsrail'in sağlık ekiplerine yönelik ihlallerinin sonlandırılması çağrısı

GÜNCEL HABERLERİ  | 19.08.2018 23:23 | Son Güncelleme

Filistin İnsan Hakları Merkezi, uluslararası toplumdan ihlalleri durdurmak için somut adımlar atmasını talep etti

Filistin İnsan Hakları Merkezi, uluslararası topluma "İsrail'in Gazze'de görevleri başındaki sağlık ekiplerine yönelik ihlallerini" durdurmak için somut adımlar atma çağrısında bulundu.

Merkezin "Sağlık ekiplerinin hedef alınmasına son verilsin" başlığıyla yayımladığı raporda, İsrail söz konusu olduğunda insan hakları meseleleri ve uluslararası yasaların politize edilmemesi gerektiği belirtildi.

Uluslararası topluma "İsrail'in Gazze'de görevleri başındaki sağlık ekiplerine yönelik ihlallerininin" sonlandırılması için somut adımlar atma çağrısı yapılan raporda, Gazze ablukasının sona ermesi için de acilen harekete geçilmesi talep edildi.

Ablukanın "savaş suçu" olduğu ve sağlık hizmetleri başta olmak üzere Gazze'deki insani durumun daha da kötüleşmesine yol açtığı kaydedilen raporda, ilgili kuruluşlara Gazze'deki sağlık sektörünü destekleme çağrısında bulunuldu.

İsrail askerlerinin, Gazze sınırında 30 Mart'tan bu yana düzenlenen "Büyük Dönüş Yürüyüşü" eylemlerine gerçek mermi ve göz yaşartıcı gaz kullanarak yaptığı müdahaleler nedeniyle görevleri başındaki sağlık ekiplerinden 3 kişi şehit olmuş, 370 kişi yaralanmıştı.

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Filistin İnsan Hakları Merkezi Gazze israil sağlık sağlık ekipleri

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