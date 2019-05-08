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"İsrail'in saldırıları katliama dönüşmüştür"

GÜNCEL HABERLERİ  | 08.05.2019 22:38 | Son Güncelleme

Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu: - "İsrail'in Filistin halkına karşı sergilediği haksız işgal ve saldırılar giderek artmaktadır. İsrail'in bu zalimane saldırıları çocuk, yaşlı, hasta farkı gözetmeden tam bir katliama dönüşmüştür"

Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, "İsrail'in Filistin halkına karşı sergilediği haksız işgal ve saldırılar giderek artmaktadır. İsrail'in bu zalimane saldırıları çocuk, yaşlı, hasta farkı gözetmeden tam bir katliama dönüşmüştür." dedi.

Karamollaoğlu, partisince bir otelde düzenlenen "Geleneksel Büyükelçiler İftarı" programında yaptığı konuşmada, İslam aleminin ramazanını tebrik etti.

İsrail'in, Filistin'e yönelik gerçekleştirdiği saldırılara değinen Karamollaoğlu, "Özellikle İsrail’in Filistin halkına karşı sergilediği haksız işgal ve saldırılar giderek artmaktadır. İsrail’in bu zalimane saldırıları çocuk, yaşlı, hasta farkı gözetmeden tam bir katliama dönüşmüştür. Daha ramazan ayı başlamadan, saldırılarını ve katliamlarını artırdı. Son olarak Gazze'deki Anadolu Ajansı binasını da vurdu. Sadece Filistin değil, bugün İslam alemi kan ve gözyaşına boğulmuş vaziyette." diye konuştu.

Karamollaoğlu, Amerika Birleşik Devletleri'nin İsrail'in Golan Tepeleri üzerindeki hakimiyetini tanıdığına dair kararını eleştirerek, "ABD'nin sanki mülküymüş gibi, Golan tepelerini İsrail'e bağışlanması ise tam bir uluslararası skandal mahiyeti taşımaktadır." ifadesini kullandı.

Suriye, Yemen, Libya, Afganistan, Arakan ve Bangladeş'teki gelişmelere ilişkin de Karamollaoğlu sözlerine şöyle devam etti:

"Bu korkunç manzara karşısında Müslümanlar olarak bizlere düşen, 'Bu gidişat nasıl değişir? Bu katliamları nasıl durdururuz?' sorusuna cevap aramak ve bulmaktır. Bu görev, başta İslam aleminin yöneticilerine ve mütefekkirlerine düşmektedir. Üzülmek, ağlayıp sızlamak ve birbirimizi itham etmek bize bir fayda sağlamaz."

- 27 Filistinli hayatını kaybetti

Karamollaoğlu, İslam ülkelerinde yaşanan sorunlara işaret ederek, Birleşmiş Milletler ve bağlı kuruluşları, İnsan Hakları Mahkemeleri, adalet divanları, NATO ve OECD gibi hiçbir kuruluşun, kurucularının menfaatlerini gözetmeden ileri bir icraatta bulunmadığını vurguladı.

Bu nedenle sorumluluğun Müslümanlara ve Müslüman ülkelere düştüğünü kaydeden Karamollaoğlu, "Bizler, her şeyden önce, böyle bir sorumluluğumuz olduğunu idrak etmeliyiz." dedi.

İslam ülkelerinin acilen bir araya gelmesi gerektiğini kaydeden Karamollaoğlu, sorunların çözülmesi için Müslümanların ekonomi, sanayi ve teknolojide hamle yapması gerektiğini belirtti.

Filistin Büyükelçisi Faed Mustafa da yaptığı konuşmada, ramazan ayının Müslümanlar arasında birliğe vesile olması temennisinde bulundu.

İsrail'in, Filistine yönelik saldırılarına ilişkin bilgi veren Mustafa, 27 Filistinlinin saldırılar sonucunda hayatını kaybettiğini aktardı.

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Geleneksel Büyükelçiler İftarı Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu

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