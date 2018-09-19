HABER

İsrail'in saldırılarında şehit olan Gazzelilerin cenaze töreni

GÜNCEL HABERLERİ  | 19.09.2018 14:14 | Son Güncelleme

İsrail'in saldırılarında şehit olan 4 Filistinli, Gazze'nin farklı bölgelerinde son yolculuklarına uğurlandı

İsrail askerlerinin Gazze Şeridi sınırındaki barışçıl "Büyük Dönüş Yürüyüşü" gösterilerinde açtığı ateş ve Gazze'ye düzenlediği hava saldırısı sonucu şehit düşen 4 Filistinlinin cenaze törenleri düzenlendi.

Gazze'nin farklı bölgelerinde gerçekleştirilen cenaze merasimlerine çok sayıda Filistinli katıldı.

İsrail ordusunun pazartesi akşamı Gazze'nin güneyine düzenlediği hava saldırısında şehit düşen Filistinli gençler Naci Ebu Asi (18) ile Ala Ebu Asi'nin (21) cenaze namazı güneydeki Han Yunus kentinde kılındı.

İsrail askerlerinin dün Gazze'nin kuzeyinde gerçek mermiyle şehit ettiği Filistinlilerden Muhammed Ebu Naci'nin (34) cenaze namazı kuzeydeki Beyt Lahiya beldesinde, Ahmed Ömer'inki (20) de Gazze'nin batısındaki Eş-Şati Kampı'nda eda edildi.

Cenaze namazlarının kılınmasının ardından şehitlerin naaşları bölgedeki kabristanlarda toprağa verildi.

Gazze'deki Sağlık Bakanlığından dün yapılan yazılı açıklamada, Gazze'nin kuzey sınırına yakın bölgede abluka karşıtı gösteri düzenleyen Filistinlilere İsrail askerlerinin saldırısında kimlikleri açıklanmayan 2 Filistinlinin şehit olduğu belirtilmişti.

İsrail ordusu, önceki gece de Gazze'nin güneyinde bir grup Filistinlinin sınıra yaklaşarak "şüpheli bir cismi" sınıra yakın bir bölgeye yerleştirdiğini iddia ederek bölgeye hava saldırısı düzenlemiş, saldırıda 2 Filistinli şehit olmuştu.

- Gazzeliler, 30 Mart'tan bu yana barışçıl eylemler düzenliyor

Filistinliler, Toprak Günü'nün 42. yılı nedeniyle 30 Mart'tan bu yana abluka altındaki Gazze Şeridi'nin İsrail sınırında "Büyük Dönüş Yürüyüşü" adıyla barışçıl eylemler düzenliyor.

İsrail askerleri, "sürgün edildikleri topraklarına geri dönmeyi ve 2006'dan beri Gazze'ye uygulanan hukuksuz ablukanın kaldırılmasını" talep eden sivil halkın üzerine gerçek mermilerle ateş açıyor.

İsrail askerlerinin 30 Mart'tan bu yana devam eden barışçıl gösterilere müdahalesinde yaklaşık 180 Filistinli şehit oldu.

PARTNERViagra içtikten 27 dakika sonra...Viagra içtikten 27 dakika sonra...
Gaziler Günü'nde şehitler unutulmadıGaziler Günü'nde şehitler unutulmadı
Parkta ölü bulunduParkta ölü bulundu
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Gazze Filistinli şehitlerin cenazeleri Sağlık Bakanlığı

En Çok Okunan Haberler

İpler çok gerildi! Bu açıklamalar yenilir yutulur cinsten değil

İpler çok gerildi! Bu açıklamalar yenilir yutulur cinsten değil

Adnan Oktar operasyonunda flaş karar! Dava düştü

Adnan Oktar operasyonunda flaş karar! Dava düştü

Merkez Bankası'ndan döviz kararı!

Merkez Bankası'ndan döviz kararı!

Defne Samyeli yolda kaldı, Cem Yılmaz'ı aradı

Defne Samyeli yolda kaldı, Cem Yılmaz'ı aradı

Lyme hastalığı nedir? Uzmanlar uyarıyor: Çağın salgını

Lyme hastalığı nedir? Uzmanlar uyarıyor: Çağın salgını

Ertuğrul Özkök: Esad'a ilk önemli jest

Ertuğrul Özkök: Esad'a ilk önemli jest

İlginizi Çekebilir

Boşaltılmaya başlanan Atatürk Havalimanı, "dünyanın en iyi 3. havalimanı" seçildi

Boşaltılmaya başlanan Atatürk Havalimanı, "dünyanın en iyi 3. havalimanı" seçildi

Muharrem İnce'den, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a çok sert VIP Jet tepkisi: Erdoğan eski tacir

Muharrem İnce'den, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a çok sert VIP Jet tepkisi: Erdoğan eski tacir

ABD öncülüğündeki koalisyondan Münbiç ve Türkiye açıklaması: YPG Münbiç'in parçası olmayacak

ABD öncülüğündeki koalisyondan Münbiç ve Türkiye açıklaması: YPG Münbiç'in parçası olmayacak

İstanbul'da kedileri toplayan gizemli kadından dehşete düşüren sözler: Döner yapıp, Suriyelilere satıyorum!

İstanbul'da kedileri toplayan gizemli kadından dehşete düşüren sözler: Döner yapıp, Suriyelilere satıyorum!

Emniyet Genel Müdürü Uzunkaya'dan 81 ile talimat: En geç 1 saat içinde bitirin

Emniyet Genel Müdürü Uzunkaya'dan 81 ile talimat: En geç 1 saat içinde bitirin

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
HDP'li Ahmet Şık'tan tartışma yaratan EURO 2024 çıkışı: Türkiye'ye verilmesin

HDP'li Ahmet Şık'tan tartışma yaratan EURO 2024 çıkışı: Türkiye'ye verilmesin

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Gaziler Günü'nde önemli açıklamalar

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Gaziler Günü'nde önemli açıklamalar

Hulusi Akar duyurdu: 366 terörist öldürüldü!

Hulusi Akar duyurdu: 366 terörist öldürüldü!

Ziya Selçuk: Ani sistem değişikliği artık yok!

Ziya Selçuk: Ani sistem değişikliği artık yok!

Son dakika! Ceylan Buğan öldürüldü

Son dakika! Ceylan Buğan öldürüldü

ABD'li rahip Brunson serbest mi bırakılacak? Tarih bile verdi

ABD'li rahip Brunson serbest mi bırakılacak? Tarih bile verdi

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.