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"İsrail’in saldırısında 4 Suriye askeri öldü"

GÜNCEL HABERLERİ  | 21.01.2019 10:08 | Son Güncelleme

Rusya Savunma Bakanlığı, İsrail’in Suriye topraklarına yaptığı saldırıda rejimin ordusuna mensup 4 askerin öldüğünü duyurdu - Bakanlık, İsrail’e ait 30’dan fazla füzenin rejimin savunma sistemleri tarafından engellendiğini bildirdi

Rusya Savunma Bakanlığı, İsrail’in Suriye’ye gece saatlerinde yaptığı saldırılar sonucunda 4 Suriye askerinin öldüğünü, 6 askerin yaralandığını bildirdi.

Rusya Savunma Bakanlığı Ulusal Savunma Yönetim Merkezi, İsrail’in Suriye’deki hedeflere yaptığı saldırılarla ilgili açıklama yaptı.

İsrail Hava Kuvvetlerinin, yerel saat ile 02.11’den 02.56’ya kadar Suriye’nin batısı, güneybatısı ve güneyindeki topraklara yönelik üç saldırıda bulunduğu belirtilen açıklamada, “Saldırı sonucunda 4 Suriye askeri öldü, 6 asker yaralandı. Şam uluslararası havalimanının bazı kısımları zarar gördü.” ifadesi kullanıldı.

Açıklamada, Suriye ordusuna ait hava savunma sistemlerinin, İsrail Hava Kuvvetlerinin fırlattığı 30’dan fazla güdümlü füze ve bombayı da havada imha ettiği kaydedildi.

İsrail ordusu, Suriye topraklarında İran Devrim Muhafızlarına bağlı özel güç Feylak el-Kudüs'e ait hedeflere hava saldırısı düzenlediğini duyurmuştu.

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