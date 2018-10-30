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İsrail'in şehit ettiği 3 çocuk son yolculuğuna uğurlandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 30.10.2018 04:45 | Son Güncelleme

Filistinli Halid Ebu Said, Abdulhamid Ebu Zahir ve Muhammed es-Satari için cenaze töreni düzenlendi

İsrail'in önceki gün abluka altındaki Gazze Şeridi'ne düzenlediği hava saldırısında şehit olan Filistinli 3 çocuğun cenazeleri toprağa verildi.

Gazze'nin merkezindeki Vadi es-Selka köyü sakinlerinden Halid Ebu Said (14), Abdulhamid Ebu Zahir (13) ve Muhammed es-Satari (13) için cenaze töreni yapıldı. Törene, aralarında Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Heniyye'nin de olduğu Filistinli grupların liderleri ile binlerce Filistinli katıldı.

Şehit çocukların naaşları El-Hikme Camisi'nde kılınan cenaze namazlarının ardından köy mezarlığında defnedildi.

- Saldırılara karşılık verilmesi istendi

Cenaze merasimine katılanlar, Filistinli gruplardan İsrail'in saldırılarına karşılık vermesini istedi.

Filistin Yasam Meclisi Başkan Yardımcısı Ahmed Bahr, törende yaptığı açıklamada, "Büyük Dönüş Yürüyüşü" gösterilerinde kadın ve erkekleri öldüren İsrail'in çocukları da öldürmesinin garip olmadığını söyledi.

İslami Cihad Hareketi liderlerinden Halid el-Batş, çocukların kendi tarlalarında avlanırken şehit edildiğini, bunun sınır şeridindeki gösterilerin durması için verilen bir korku mesajı olduğunu ancak buna kanmayacaklarını ve korkmayacaklarını ifade etti.

Batş, gösterilere barışçıl yollar kullanarak devam edecekleri mesajını verdi.
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- Avlanırken şehit oldular

Ebu Zahir'in annesi Aişe, oğlunun ekonomik sıkıntılar nedeniyle ailesine yardım etmek için kuş avladığını ve çiftçilik yaptığını, o gün de ikindi vakti sınır şeridi yakınında serçe avlamak için evden ayrıldığını belirtti.

Oğlunun siyasi ya da askeri hiçbir grupla bağlantısının olmadığını vurgulayan Aişe, "Ebu Zahir, okula gidip gelen bir öğrenciydi, İsrail'in iddia ettiği gibi sınır şeridine patlayıcı madde yerleştirmiyordu." dedi.

Anne Aişe, İsrail güçlerine bu olayla ilgili soruşturma açılmasını istedi.

- Okuldaki sıraları boş kaldı

Bilal bin Rabah İlkokulu öğrencisi olan 3 şehidin arkadaşları ise olaydan duydukları derin üzüntüyü ifade etti.

Aynı okulun öğrencisi İbrahim Ebu Mağsib, Ebu Zahir'le kuş avlayarak sattıklarını ve saldırının gerçekleştiği gün de Ebu Zahir'in kendisine sınır şeridi yakınlarında avlanmaya çıkacağını haber verdiğini anlattı. Ebu Mağsib, kendisinin arkadaşıyla gitmek istemediğini ve onu da dikkatli olması konusunda uyardığını dile getirdi.

Okulun müdürü Salim Ebu Garabe de çocukların okulun en başarılı öğrencileri olduklarını ve her zaman hayır işlerine koştuklarını kaydetti.

Ebu Garabe, uluslararası topluma ve insan hakları kuruluşlarına Vadi es-Selka bölgesi halkına ve öğrencilerine koruma sağlanması çağrısı yaptı.

Filistin Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Eşref Kudra önceki gün yaptığı açıklamada, İsrail'in Gazze Şeridi sınırına düzenlediği hava saldırısında 3 çocuğun şehit olduğunu duyurmuştu.

İsrail ordusu tarafından yapılan açıklamada ise "Gazze ile İsrail arasındaki tel örgüler bölgesinde 3 Filistinli gençten oluşan bir grubun hava saldırısıyla hedef alındığı" ifade edilmişti.

Açıklamada, "gençlerin söz konusu bölgede oyalandıkları ve patlayıcı madde yerleştirme çabasında oldukları" ileri sürülmüştü.

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Anahtar Kelimeler:
Gazze hava saldırısı israil

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