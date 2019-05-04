İsrail'in şehit ettiği 4 Filistinlinin cenazesi toprağa verildi

İsrail'in abluka altındaki Gazze'ye dün düzenlediği saldırılarda şehit olan 4 Filistinli, yüzlerce kişinin katıldığı cenaze töreniyle son yolculuklarına uğurlandı.
Gazze'nin güneyindeki Han Yunus kenti ile En-Nuseyrat, El-Buruç ve El-Megazi mülteci kamplarından alınan 4 Filistinlinin naaşı yüzlerce kişinin katıldığı tören sonrası defnedildi.
Filistin bayraklarının taşındığı törende göstericiler, Filistinli direniş gruplarından İsrail saldırılarına yanıt vermesini istedi.
- Gazze-İsrail sınırında gerginlik artıyor
Gazze Şeridi'nden dün açıldığı söylenen keskin nişancı ateşi sonucu sınırda 2 İsrail askeri yaralanmıştı. Bunun üzerine İsrail ordusu Gazze'ye hava saldırısı düzenlemiş, saldırıda 2 Filistinli şehit olmuş, 2'si yaralanmıştı.
Ayrıca dün Gazze Şeridi sınırında 30 Mart'tan bu yana düzenlenen barışçıl "Büyük Dönüşü Yürüyüşü" gösterilerine katılan 2 Filistinli, İsrail askerlerince açılan ateş sonucu şehit edilmişti.
İsrail ordusunun bugün sabah saatlerinden itibaren abluka altındaki Gazze'nin güneyine düzenlediği saldırıda da Filistinli bir genç şehit olmuştu.
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