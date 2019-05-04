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İsrail'in şehit ettiği 4 Filistinlinin cenazesi toprağa verildi

GÜNCEL HABERLERİ  | 04.05.2019 14:09 | Son Güncelleme

Abluka altındaki Gazze Şeridi'nde düzenlenen cenaze törenine çok sayıda Filistinli katıldı

İsrail'in abluka altındaki Gazze'ye dün düzenlediği saldırılarda şehit olan 4 Filistinli, yüzlerce kişinin katıldığı cenaze töreniyle son yolculuklarına uğurlandı.

Gazze'nin güneyindeki Han Yunus kenti ile En-Nuseyrat, El-Buruç ve El-Megazi mülteci kamplarından alınan 4 Filistinlinin naaşı yüzlerce kişinin katıldığı tören sonrası defnedildi.

Filistin bayraklarının taşındığı törende göstericiler, Filistinli direniş gruplarından İsrail saldırılarına yanıt vermesini istedi.

- Gazze-İsrail sınırında gerginlik artıyor

Gazze Şeridi'nden dün açıldığı söylenen keskin nişancı ateşi sonucu sınırda 2 İsrail askeri yaralanmıştı. Bunun üzerine İsrail ordusu Gazze'ye hava saldırısı düzenlemiş, saldırıda 2 Filistinli şehit olmuş, 2'si yaralanmıştı.

Ayrıca dün Gazze Şeridi sınırında 30 Mart'tan bu yana düzenlenen barışçıl "Büyük Dönüşü Yürüyüşü" gösterilerine katılan 2 Filistinli, İsrail askerlerince açılan ateş sonucu şehit edilmişti.

İsrail ordusunun bugün sabah saatlerinden itibaren abluka altındaki Gazze'nin güneyine düzenlediği saldırıda da Filistinli bir genç şehit olmuştu.

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Anahtar Kelimeler:
Filistin Gazze israil

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