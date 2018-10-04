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İsrail'in şehit ettiği Filistinli çocuk toprağa verildi

GÜNCEL HABERLERİ  | 04.10.2018 14:47 | Son Güncelleme

İsrail'in şehit ettiği Filistinli çocuk toprağa verildi

GAZZE (AA) - İsrail askerlerinin, "Büyük Dönüş Yürüyüşü" etkinlikleri çerçevesinde Gazze'nin kuzeyindeki Beyt Hanun (Erez) Sınır Kapısı önünde dün düzenlenen barışçıl gösteriye müdahalesinde şehit olan 15 yaşındaki Ahmed Semir Ebu Habl son yolculuğuna uğurlandı.

Gazze'nin kuzeyindeki Beyt Lahiya beldesindeki Ul'ul Azm Camisinde kılınan cenaze namazının ardından Habl'in naaşı, gözyaşları içerisinde beldedeki kabristanda toprağa verildi.

Gazze'deki Sağlık Bakanlığından dün yapılan yazılı açıklamada, İsrail askerlerinin Beyt Hanun (Erez) Sınır Kapısı önünde düzenlenen gösterilere müdahalesi sırasında kullandığı gerçek merminin başına isabet etmesi sonucu Habl'in (15) şehit olduğu belirtilmişti.

Açıklamada, gösteriler esnasında gazdan etkilenenlerin de bulunduğu 24 kişinin yaralandığı kaydedilmişti.

Filistinliler, 30 Mart'tan bu yana abluka altındaki Gazze Şeridi'nin İsrail sınırında "Büyük Dönüş Yürüyüşü" adı altında barışçıl eylemler düzenliyor.

İsrail askerleri ise "sürgün edildikleri topraklarına geri dönmeyi ve 2006'dan beri Gazze'ye uygulanan hukuksuz ablukanın kaldırılmasını" talep eden sivil halkın üzerine gerçek mermilerle ateş açıyor.

İsrail askerlerinin 30 Mart'tan bu yana devam eden barışçıl gösterilere müdahalesinde 190'dan fazla Filistinli şehit oldu.

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