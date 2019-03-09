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İsrail'in şehit ettiği Filistinli genç kızın cenazesi toprağa verildi

GÜNCEL HABERLERİ  | 09.03.2019 15:58 | Son Güncelleme

İsrail'in şehit ettiği Filistinli genç kızın cenazesi toprağa verildi

RAMALLAH (AA) - İsrail güçleri tarafından Kudüs'te şehit edilen ve yaklaşık 40 gündür cenazesi alıkonulan 16 yaşındaki Filistinli genç kız Semah Mübarek son yolculuğuna uğurlandı.

İsrail güçlerinin, 30 Ocak'ta Kudüs'te şehit ettiği Mübarek'in yaklaşık 40 gündür alıkonulan cenazesinin ailesine teslim edilmesi üzerine Batı Şeria'da cenaze töreni düzenlendi.

Batı Şeria'daki El-Bire Camisi'nde kılınan namazın ardından genç kızın cenazesi onlarca kişinin katılımıyla toprağa verildi. Ellerinde Filistin bayrakları taşıyan halk, İsrail askerlerinin, genç kıza saldırısını kınadı.

Semah Mübarek, 30 Ocak'ta Kudüs'teki bir kontrol noktasında "saldırı düzenleyeceği" iddiasıyla İsrail güçleri tarafından vurularak şehit düşmüştü. Mübarek'in İsrail makamları tarafından alıkonulan cenazesi dün akşam ailesine teslim edilmişti.

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Anahtar Kelimeler:
Batı Şeria Filistin israil

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