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İsrail'in şehit ettiği Filistinli genç toprağa verildi

GÜNCEL HABERLERİ  | 02.04.2019 15:40 | Son Güncelleme

İsrail askerlerinin bu sabah Kudüs'te şehit ettiği Filistinli genç, Kalendiya Mülteci Kampı'nda kılınan cenaze namazının ardından son yolculuğuna uğurlandı

KUDÜS (AA) – İsrail askerlerinin işgal altındaki Doğu Kudüs'te bulunan Kalendiya Mülteci Kampı'na düzenlediği baskın sırasında şehit ettiği 23 yaşındaki Muhammed Ali Advan toprağa verildi.

Doğu Kudüs'ün kuzeyindeki Kalendiya Mülteci Kampı'na baskın düzenleyen İsrail askerlerinin açtığı ateş sonucu şehit olan Filistinli gencin cenaze törenine yüzlerce kişi katıldı.

Kalendiya Mülteci Kampı'ndaki camide kılınan cenaze namazının ardından Advan'ın naaşı bölge mezarlığında dualarla defnedildi.

İsrail askerleri bu sabah Kalendiya Mülteci Kampı'na baskın düzenlemiş, içinde Muhammed Ali Advan'ın bulunduğu araca ateş açması sonucu Filistinli genç şehit olmuştu.

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Doğu Kudüs Filistin israil şehit

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