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İsrail'in şehit ettiği Filistinli genç toprağa verildi

GÜNCEL HABERLERİ  | 03.04.2019 14:51 | Son Güncelleme

Gazze Şeridi'nin Han Yunus kentinde düzenlenen cenaze törenine çok sayıda Filistinli katıldı

Abluka altındaki Gazze Şeridi'nin doğusunda cumartesi günü düzenlenen gösteriler sırasında İsrail askerlerince yaralandıktan sonra dün şehit düşen Filistinli genç toprağa verildi.

Filistinli şehit Faris Yusuf Ebu Hecres için Gazze'nin Han Yunus kentinde düzenlenen cenaze törenine çok sayıda kişi katıldı.

Hamza Camisi'nde kılınan cenaze namazının ardından 26 yaşındaki Ebu Hecres'in naaşı omuzlarda taşınarak defnedileceği kabristanlığa götürüldü. Filistinli gencin cenazesi dualarla toprağa verildi.

Abluka altındaki Gazze Şeridi sınırında cumartesi düzenlenen barışçıl "Milyonluk Toprak ve Dönüş Yürüyüşü" gösterilerinde, İsrail askerlerinin müdahalesi sırasında karnından vurulan Ebu Herces dün akşam tedavi gördüğü hastanede şehit düşmüştü.

Filistinliler, 30 Mart 2018'den bu yana abluka altındaki Gazze Şeridi'nin İsrail sınırında "Büyük Dönüş Yürüyüşü" adı altında barışçıl gösteriler düzenliyor.

İsrail askerleri ise "sürgün edildikleri topraklarına geri dönmeyi ve 2006'dan beri Gazze'ye uygulanan hukuksuz ablukanın kaldırılmasını" talep eden sivil halka gerçek mermilerle ateş açıyor.

İsrail askerlerinin 30 Mart 2018'den beri süren söz konusu gösterilere müdahalesinde 200'ün üzerinde Filistinli şehit oldu.

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