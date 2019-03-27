İsrail'in şehit ettiği Filistinli sağlık çalışanı toprağa verildi

BEYTULLAHİM (AA) – İsrail askerlerinin işgal altındaki Batı Şeria'da bir mülteci kampına düzenlediği baskın sırasında şehit ettiği 18 yaşındaki Filistinli gönüllü sağlık çalışanı Sacid Mezher toprağa verildi.

Beytullahim kentindeki Dehişe Mülteci Kampı'na baskın yapan İsrail askerlerinin açtığı ateş sonucu şehit olan Filistinli gencin cenaze törenine yüzlerce kişi katıldı.

Kamptaki camide kılınan cenaze namazının ardından Mezher'in naaşı bölge mezarlığında dualarla defnedildi.

İsrail askerleri bu sabah Dehişe Mülteci Kampı'na baskın düzenlemiş, tepki gösteren kamp sakinlerine de göz yaşartıcı gazın yanı sıra gerçek ve plastik mermilerle müdahale etmişti. Görgü tanıkları, baskın sırasında İsrail güçlerinin 3 Filistinliyi gerçek mermiyle yaraladığını aktarmıştı.

Yaralılar arasında yer alan gönüllü sağlık çalışanı 18 yaşındaki Sacid Mezher'in daha sonra şehit olduğu haberi gelmişti.

