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İsrail'in şehit ettiği Filistinli sağlık görevlisi toprağa verildi

GÜNCEL HABERLERİ  | 11.06.2019 16:02 | Son Güncelleme

İsrail'in şehit ettiği Filistinli sağlık görevlisi toprağa verildi

Abluka altındaki Gazze Şeridi sınırında geçen ay düzenlenen gösterilerde yaralılara yardım ettiği sırada İsrail askerlerince vurularak yaralanan ve dün şehit olan Filistinli sağlık görevlisi Muhammed Subhi el-Cudeyli (36) için düzenlenen cenaze törenine binlerce kişi katıldı.

Filistin bayraklarının taşındığı cenaze töreninde kalabalık, sık sık İsrail aleyhine sloganlar attı ve işlediği suçlar nedeniyle İsrail'den hesap sorulmasını istedi.

Cenaze töreninde genç sağlık görevlisine karşı son görevlerini yerine getirmek isteyen ailesi, meslektaşları ve sevenleri hüzünlü anlar yaşarken, özellikle Cudeyli'nin oğlu Adil'in döktüğü gözyaşları yürek burktu.

Cudeyli'nin naaşı kılınan cenaze namazının ardından, Gazze'deki Bureyc Mülteci Kampında bulunan kabristanlıkta toprağa verildi.

Gazze Şeridi sınırında 3 Mayıs'ta düzenlenen barışçıl "Büyük Dönüş Yürüyüşü" gösterilerinde İsrail askerlerinin açtığı ateş sonucu yaralanan sağlık görevlisi Muhammed Subhi el-Cudeyli dün tedavi gördüğü hastanede şehit olmuştu.

Filistin Sağlık Bakanı May el-Kile, olayın ardından yaptığı açıklamada, İsrail askerlerinin sağlık görevlilerini kasıtlı olarak hedef aldığını belirtmişti.

Gazze'deki Sağlık Bakanlığı verilerine göre, İsrail askerlerinin Mart 2018'den bu yana devam eden "Büyük Dönüş Yürüyüşü" gösterilerine müdahalelerinde 4 sağlık görevlisi şehit oldu, 685'i yaralandı.

Filistinliler, 30 Mart 2018'den bu yana abluka altındaki Gazze Şeridi'nin İsrail sınırında "Büyük Dönüş Yürüyüşü" adı altında barışçıl eylemler düzenliyor.

İsrail askerleri ise "sürgün edildikleri topraklarına geri dönmeyi ve 2006'dan beri Gazze'ye uygulanan hukuksuz ablukanın kaldırılmasını" talep eden sivil halkın üzerine gerçek mermilerle ateş açıyor. Askerlerin bir yılı aşkın süredir devam eden barışçıl gösterilere müdahalesinde şu ana kadar 200'den fazla Filistinli şehit oldu.

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