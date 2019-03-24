HABER

İsrail'in şehit ettiği Filistinli son yolculuğuna uğurlandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 24.03.2019 14:40 | Son Güncelleme

İsrail'in şehit ettiği Filistinli son yolculuğuna uğurlandı

İsrail askerlerinin Gazze'deki "Büyük Dönüş Yürüyüşü" gösterilerine müdahalesinde şehit olan Filistinli Habib el-Mısri (24) son yolculuğuna uğurlandı.

Gazze'nin Beyt Hanun beldesinde düzenlenen cenaze törenine onlarca Filistinli katıldı.

Beyt Hanun'daki Ebu Bekr es-Sıddık Camisi'nde kılınan cenaze namazının ardından Filistinli gencin naaşı Gazze kentinin doğusundaki kabristana defnedildi.

İsrail askerlerinin Gazze'nin kuzeyindeki İsrail sınırına yakın bölgede dün düzenlenen barışçıl "Büyük Dönüş Yürüyüşü" gösterilerine müdahalesi sırasında göğsünden yaralanan Mısri, bu sabah saatlerinde yaşamını yitirmişti.

Filistinliler, 30 Mart 2018'den bu yana abluka altındaki Gazze Şeridi'nin İsrail sınırında "Büyük Dönüş Yürüyüşü" adı altında barışçıl gösteriler düzenliyor.

İsrail askerleri ise "sürgün edildikleri topraklarına geri dönmeyi ve 2006'dan beri Gazze'ye uygulanan hukuksuz ablukanın kaldırılmasını" talep eden halka gerçek mermilerle ateş açıyor.

İsrail askerlerinin 30 Mart'tan beri süren bu gösterilere müdahalesinde 230'un üzerinde Filistinli şehit oldu.

WhatsApp'tan bomba özellik! Bugün ortaya çıktı WhatsApp'tan bomba özellik! Bugün ortaya çıktı
Fatsa’da heyelan nedeniyle evlere boşaltma kararıFatsa’da heyelan nedeniyle evlere boşaltma kararı
Ailesinin geçimini sağladığı tavuk ve hindilerini köpekler telef ettiAilesinin geçimini sağladığı tavuk ve hindilerini köpekler telef etti
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
cenaze Gazze şehit

En Çok Okunan Haberler

Fatih Terim ve istifa açıklaması

Fatih Terim ve istifa açıklaması

Şırnak'tan acı haber: Şehit ve yaralılar var

Şırnak'tan acı haber: Şehit ve yaralılar var

Ölü sayısı 700'ü geçti! 3 ülke felaketi yaşıyor

Ölü sayısı 700'ü geçti! 3 ülke felaketi yaşıyor

Tüm gözler burada! Alana böyle geldi

Tüm gözler burada! Alana böyle geldi

Galatasaray'da sakatlık şoku

Galatasaray'da sakatlık şoku

Fotoğraf çekmek için indiler! Koku gelmeye başlayınca...

Fotoğraf çekmek için indiler! Koku gelmeye başlayınca...

İlginizi Çekebilir

Amazon’da her gün yenilenen yepyeni fırsatları keşfedin!

Amazon’da her gün yenilenen yepyeni fırsatları keşfedin!

Eski milletvekili yazlığında ölü bulundu

Eski milletvekili yazlığında ölü bulundu

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Golan Tepeleri açıklaması

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Golan Tepeleri açıklaması

Gözaltı haberleri peş peşe geliyor! Avukatlar, mühendisler...

Gözaltı haberleri peş peşe geliyor! Avukatlar, mühendisler...

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Yer: Meriç Nehri! Kadını suda görür görmez atladı

Yer: Meriç Nehri! Kadını suda görür görmez atladı

Üç komandonun kahreden sonu!

Üç komandonun kahreden sonu!

Burada çalışanların hepsi hükümlü

Burada çalışanların hepsi hükümlü

Tüm gözler Yenikapı Mitingi'nde! Alana böyle geldi

Tüm gözler burada! Alana böyle geldi

YDS'ye girecek adaylar, maratoncuları aratmadı

YDS'ye girecek adaylar, maratoncuları aratmadı

Son dakika! Şırnak'tan acı haber: Şehit ve yaralılar var

Şırnak'tan acı haber: Şehit ve yaralılar var

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.