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İsrail'in şehit ettiği Gazzeli toprağa verildi

GÜNCEL HABERLERİ  | 28.10.2018 15:40 | Son Güncelleme

İsrail'in şehit ettiği Gazzeli toprağa verildi

Gazze Şeridi'nde düzenlenen barışçıl Büyük Dönüş Yürüyüşü eylemlerinde İsrail askerleri tarafından gerçek mermiyle vurulan ve kaldırıldığı hastanede şehit olan Yahya Bedir Muhammed el-Hasnat (37) için cenaze töreni düzenlendi.

Çok sayıda Filistinlinin katılımıyla Muğraga köyündeki El-Gadısiyye Camisi'nde kılınan cenaze namazının ardından, Hasnat'ın naaşı toprağa verildi.

Gazze'deki Sağlık Bakanlığı bu sabah, cuma günü yaralı olarak hastaneye getirilen ve yoğun bakım ünitesine alınan Hasnat'ın şehit olduğunu duyurmuştu.

Gazze sınırı ve Batı Şeria'da cuma günü düzenlenen gösterilerde Gazze'de 5, Batı Şeria'da 1 kişi İsrail askerleri tarafından açılan ateş sonucu şehit olmuş, çoğunluğu gerçek mermiyle vurulan 180'den fazla Filistinli ise yaralanmıştı.

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"Büyük Dönüş" yürüyüşü Gazze Gazze Şeridi şehit

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