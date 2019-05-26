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İsrail'in son Gazze saldırısında hasar bilançosu 9,5 milyon dolar

GÜNCEL HABERLERİ  | 26.05.2019 14:45 | Son Güncelleme

Gazze'deki Bayındırlık ve İskan Bakanı Yardımcısı Naci Serhan: - "İsrail'in Gazze'ye yönelik son saldırısında tarım, ekonomi, sağlık, eğitim ve altyapı alanlarını kapsayan hasar yaklaşık 9,5 milyon dolar"

İsrail'in abluka altındaki Gazze'ye mayıs ayının başlarında düzenlediği saldırı bölgede yaklaşık 9,5 milyon dolarlık hasara yol açtı.

Gazze'deki Bayındırlık ve İskan Bakanı Yardımcısı Naci Serhan, Enformasyon Bakanlığı yetkililerinin Gazze'de yaptığı programda, İsrail'in bölgeyi hedef aldığı son saldırı sonucu oluşan hasara ilişkin bilgi verdi.

Serhan, "İsrail'in Gazze'ye yönelik son saldırısında tarım, ekonomi, sağlık, eğitim ve altyapı alanlarını kapsayan hasar yaklaşık 9,5 milyon dolar." dedi.

Söz konusu saldırılarda Gazze'de yaklaşık 100 yapının tamamen, 700'ünün ise kısmi yıkıldığını kaydeden Serhan, İsrail'in bölgeye yönelik çeşitli saldırılarında Gazze'deki insani durumun daha da kötüleştiğini belirtti.

Serhan, İsrail'in Kasım 2018, Mart 2019 ve Mayıs 2019'da abluka altındaki bölgeye düzenlediği saldırılarda yaklaşık 2 bin 200 yerleşim yerinin zarar gördüğünü, bunlardan 207'sinin tamamen yıkıldığını aktardı.

- İsrail'in 2014 saldırısının zararı henüz tazmin edilemedi

Öte yandan İsrail'in 2014 yazında düzenlediği saldırılarda hasar gören 2 bin yerleşim yerinin, gerekli fonun tedarik edilemediği gerekçesiyle henüz imar edilmediğini kaydeden Serhan, aynı saldırıda evleri kısmi hasar görenler ile ekonomi sektöründeki zararın karşılanamadığını belirtti.

Serhan, 2014'te tamamen yıkılan yapıların günümüze kadar yüzde 71'inin yeniden imarının tamamlandığını aktardı.

İsrail, 2006 yılından bu yana kara, deniz ve havadan abluka altında tuttuğu yaklaşık 2 milyon Filistinlinin yaşadığı Gazze Şeridi'ne 2008, 2012, son olarak da 2014 yılında kapsamlı saldırılar düzenlemişti. Söz konusu saldırılarda can kaybının yanı sıra bölgede büyük hasar oluşmuştu.

Son olarak İsrail'in 4-5 Mayıs'ta Gazze Şeridi'ne yönelik saldırılarında ikisi hamile 3 kadın ile 2 bebeğin de aralarında bulunduğu 25 Filistinli şehit olmuş, 150 Filistinli yaralanmıştı.

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