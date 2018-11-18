İsrail'in son Gazze saldırısının geride bıraktığı yıkım

Gazze'deki Filistin Çalışma ve İskan Bakanlığı, İsrail'in geçen hafta bölgeye düzenlediği hava saldırılarında, bin 252 yapının zarar gördüğünü, bunlardan 77'sinin tamamen yıkıldığını açıkladı.

Çalışma ve İskan Bakanı Yardımcısı Naci Serhan, bakanlık binasında düzenlediği basın toplantısında, İsrail'in geçen hafta Gazze'ye düzenlediği hava saldırısının yol açtığı hasara dair, "Bölgedeki yapılarda 4 milyon dolar, donanım ve ekipmanlarda 2 milyon dolar olmak üzere saldırının yol açtığı toplam hasar 6 milyon dolar." dedi.

İsrail uçaklarının, Gazze Şeridi'nde sivillerin yaşadığı evleri hedef aldığına dikkati çeken Serhan, "Söz konusu saldırılarda, zarar gören bin 252 yapıdan 77'si tamamen yıkıldı." diye konuştu.

Serhan, saldırıda hedef alınan binaların çevresindeki yapıların da zarar gördüğünü ifade ederek, telefon ve elektrik şebekelerinde de hasar meydana geldiğini belirtti.

Bakan yardımcısı Serhan, uluslararası toplumu bu saldırıların tekrarlanmamasına, sivilleri ve onların yaşam alanlarının korunmasına çağırdı.