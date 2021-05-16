İsrail’in son saldırılarında 26 Filistinli hayatını kaybetti

Açıklamaya göre saldırıların başlamasından bu yana Gazze’de ölenlerin sayısı 174 oldu.İsrail’in Gazze'ye yönelik dün geceden bu yana düzenlediği saldırılarda Filistinli kaynakların bildirdiğine göre sekizi çocuk 26 Filistinli hayatını kaybetti. Saldırılarda 50 kişinin de yaralandığı açıklandı. Filistin sağlık yetkililerinin açıklamasına göre saldırıların başlamasından bu yana Gazze’de ölenlerin sayısı 47’si çocuk olmak üzere 174 oldu. Bölgedeki şiddettin tırmanması ve can kaybının artması üzerine Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin bugün toplanması bekleniyor.

Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres'in dünkü açıklamasında, korumasız olan sivilleri ve medya kuruluşları hedef alan saldırıların uluslararası hukukun ihlali olduğu hatırlatılarak bunların durdurulması talep edildi.

İsrail, dün düzenlediği bir hava saldırısında Gazze’de bulunan ve ABD merkezli The Associated Press (AP) haber ajansı ile Katar merkezli Al Jazeera televizyon kanalının da içinde bulunduğu 12 katlı bir binayı hedef almıştı. Binanın tamamen yıkıldığı saldırı sonrası açıklama yapan İsrailli askeri yetkililer, orada Hamas’ın askeri ve istihbarat birimlerinin ofisi bulunduğunu, bu nedenle hedef alınmasının meşru olduğunu iddia etti.