"İsrail'in sorumsuz davranışı 15 askerimizin hayatına mal oldu"

KUDÜS (AA) - Rusya'nın Tel Aviv Büyükelçiliği, İsrail Hava Kuvvetlerinin "sorumsuz ve dostane olmayan" davranışının Suriye'deki Beşşar Esed rejimi güçlerine ait hava savunma sistemleri tarafından vurulan uçaktaki 15 Rus askerin hayatına mal olduğunu ifade etti.

Büyükelçiliğin twitter hesabından paylaşılan mesajda, pazartesi günü Suriye'de vurulan İl-20 Rus askeri uçağının İsrail Hava Kuvvetleri sebebiyle tehlikeye maruz kaldığı belirtildi.

Rusya'nın "teröre karşı" savaşan güçlerinin hayatını tehlikeye atan tehditleri ortadan kaldırmak için tüm gerekli adımları atacağı dile getirilen açıklamada, "Moskova, İsrail Hava Kuvvetlerinin sorumsuz ve dostane olmayan davranışının Rusya'ya ait İl-20 uçağının tehlikeye maruz kalmasına ve 15 askerin ölümüne yol açtığını düşünmektedir." denildi.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in, "Suriye’de Rus uçağının düşürülmesi trajik olayların zinciri gibi görülüyor." ifadelerini kullandığı ve İsrail'i hedef almayan açıklamasına rağmen, Rusya'nın Tel Aviv Büyükelçiliği'nin vurulan uçak sebebiyle İsrail'i hedef alması dikkati çekti.