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  4. İsrail'in Suriye'de rejimin askeri noktasına saldırdığı iddia edildi

İsrail'in Suriye'de rejimin askeri noktasına saldırdığı iddia edildi

GÜNCEL HABERLERİ  | 15.01.2020 08:52 | Son Güncelleme

İsrail'in Suriye'de rejimin askeri noktasına saldırdığı iddia edildi

Beşşar Esed rejimi, İsrail'in savaş uçaklarının Humus'taki T-4 askeri hava üssüne hava saldırısı düzenlediğini öne sürdü.

Rejimin haber ajansı SANA'nın askeri kaynağa dayandırdığı haberinde, TSİ 23.10 sularında İsrail'e ait savaş uçaklarının Humus'taki T-4 askeri hava üssüne saldırı gerçekleştirdiği belirtildi.

Haberde, rejimin hava savunma sistemlerinin çok sayıda füzeyi durdurduğu ancak 4'ünün üsse isabet ederek maddi hasara yol açtığı iddia edildi.

İsrail makamları konuya ilişkin yorum yapmadı.

İsrail, iç savaşın başladığı 2011'den bu yana zaman zaman İran destekli gruplara ve rejime ait askeri noktalara saldırılar düzenliyor.

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Anahtar Kelimeler:
Esed israil saldırı

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