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İsrail'in Suriye'ye saldırdığı iddiası

GÜNCEL HABERLERİ  | 04.09.2018 20:37 | Son Güncelleme

Esed rejiminin haber ajansı SANA, İsrail savaş uçaklarının, Suriye'nin Hama ve Tartus ilerinde bazı askeri noktalara hava saldırısı düzenlediğini öne sürdü

İDLİB (AA) - Suriye'deki Beşşar Esed rejimi, İsrail savaş uçaklarının, Suriye'nin orta kesiminde yer alan Hama ve batısındaki Akdeniz kıyısında yer alan Tartus illerindeki bazı askeri bölgelere hava saldırısı düzenlediğini iddia etti.

Esed rejiminin haber ajansı SANA, askeri kaynaklara dayandırdığı haberinde, İsrail savaş uçaklarının Lübnan hava sahasını kullanarak, Suriye'deki askeri bölgeleri hedef aldığını öne sürdü.

Haberde, Tartus ve Hama illerinde rejime ait askeri merkezlerin hedef alındığı, bazı füzelerin de hava savunma sistemleri tarafından imha edildiği belirtildi.

AA'nın yerel kaynaklardan aldığı bilgiye göre hedef alınan söz konusu bölgelerde rejime ait bilimsel araştırma merkezi ve savunma sanayi fabrikaları yer alıyor.

Konuya ilişkin İsrail'den bir açıklama gelmedi.

İsrail, son birkaç ayda Suriye'nin Humus, Kuneytra, Dera ve Şam illeri içerisindeki rejim ve destekçisi İran'a ait askeri noktalara çeşitli saldırılar düzenlemişti.

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Anahtar Kelimeler:
hava saldırısı israil Suriye

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