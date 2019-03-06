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İsrail'in terör listesine aldığı El-Aksa Televizyonu'ndan kınama

GÜNCEL HABERLERİ  | 06.03.2019 22:53 | Son Güncelleme

El-Aksa Televizyonu'nun açıklamasından: "İsrail'in bu kararı, onlarca gazeteci, teknik ekip ve kanala ait ofisler için doğrudan ve ciddi tehlike oluşturuyor"

İsrail makamlarının terör listesine aldığı El-Aksa Televizyonu, Tel Aviv yönetiminin kararını kınadı.

Abluka altındaki Gazze Şeridi'nden yayın yapan El-Aksa Televizyonu'nun yazılı açıklamasında, "İsrail'in bu kararı, onlarca gazeteci, teknik ekip ve kanala ait ofisler için doğrudan ve ciddi tehlike oluşturuyor." ifadesi kullanıldı.

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun bu tür adımları, siyasi rakiplerine karşı seçim propagandası olarak kullandığına işaret edilen açıklamada, "Ancak işgal güçlerinin, sonuncusu geçen kasım ayında olmak üzere Gazze'deki televizyon binasını birkaç kez hedef alması nedeniyle bu tür tehditleri ciddiye alıyoruz." ifadesine yer verildi.

El-Aksa Televizyonu'nun uluslararası hukukun güvence altına aldığı basın haklarına uygun şekilde çalıştığına vurgu yapılan açıklamada, uluslararası hukuk kurumları İsrail'in bu doğrudan tehdidi karşısında gerekli yasal işlemleri yapmaya davet edildi.

- El-Aksa'nın terör listesine alınması

İsrail makamları bugün Netanyahu'nun, Hamas'a ait El-Aksa Televizyonu'nu terör listesine aldığını duyurmuştu.

Netanyahu sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "İsrail İç İstihbarat Servisi Şin-Bet (Şabak) ile Savunma Bakanlığı'na bağlı Terörizmle Mücadele Ulusal Komutanlığı tarafından yapılan araştırmada, Hamas'ın El-Aksa kanalını militanların işe alınmasında kullandığı ortaya çıkarılmış ve bunun üzerine kanalın terörist olarak ilan edilmesine karar verilmiştir." ifadelerini kullanmıştı.

İsrail, El-Aksa Televizyonu'nu terör listesine alarak ilk defa bir Filistin basın kuruluşuna karşı bu yönde bir karar vermiş oldu.

Gazze merkezli yayın yapan El-Aksa Televizyonu, İsrail tarafından yapılan benzer suçlamaları daha önce reddetmişti.

İsrail ordusu 12 Kasım 2018'de Gazze'deki El-Aksa Televizyonu'nun merkezine füze saldırısı düzenlemiş ve kanalın yayın yaptığı bina yerle bir olmuştu.

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