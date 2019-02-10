İsrail'in TIPH kararının ardından Filistinlilerden El-Halil sakinlerini koruma girişimi

Zugayr, fotoğraf ve görüntü çekerek İsrail ihlallerini sürekli takip halinde olacaklarını ve tüm dünyaya duyuracaklarını ifade etti.

El-Halil'deki Yahudi Yerleşimlerine Karşı Gençler Topluluğu Sözcüsü Muhammed Zugayr, AA muhabirine yaptığı açıklamada, başlattıkları girişim çerçevesinde başta öğrenciler olmak üzere kent sakinlerini korumayı amaçladıklarını söyledi.

El-Halil'deki Tel Rumeyde mahallesinde bir araya gelen onlarca aktivist, TIPH'nin üniformalarına benzer kostümler giydi. Tel Rumeyde'deki öğrenciler de aktivistlere destek verdi.

Uluslararası misyonun görev süresi, yılda iki kez İsrail ve Filistin yönetimleri tarafından uzatılıyordu.

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, 28 Ocak'ta yaptığı yazılı açıklamada, "Bize karşı çalışan uluslararası bir gücün varlığına izin vermeyeceğiz." diyerek TIPH'nin görev süresini uzatmayacağını duyurmuştu.

TIPH, El-Halil'deki Filistinliler için güvenlik duygusu yaratmak ve istikrarın sağlanmasına destek olmak için Filistin yönetimi ve İsrail'in davetiyle 1997'den bu yana bölgede bulunuyor.

Bünyesinde Danimarka, İtalya, Norveç, İsveç, İsviçre ve Türkiye'den gözlemcilerin bulunduğu misyon, bölgede uluslararası anlaşmaların ihlal edilmesi durumunu gözlemleyerek buna ilişkin raporlar hazırlıyor.

