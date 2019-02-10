HABER

İsrail'in TIPH kararının ardından Filistinlilerden El-Halil sakinlerini koruma girişimi

GÜNCEL HABERLERİ  | 10.02.2019 12:51 | Son Güncelleme

El-Halil'deki Yahudi Yerleşimlerine Karşı Gençler Topluluğu Sözcüsü Muhammed Zugayr, fotoğraf ve görüntü çekerek İsrail ihlallerini sürekli takip halinde olacaklarını ve tüm dünyaya duyuracaklarını söyledi

EL-HALİL (AA) - İsrail'in, işgal altındaki Batı Şeria'nın El-Halil kentinde bulunan Uluslararası Geçici Mevcudiyet Gücü'nün (TIPH) görev süresini uzatmama kararının ardından Filistinli aktivistler, kent sakinlerini Yahudi yerleşimcilerin saldırılarından korumak için harekete geçti.

El-Halil'deki Tel Rumeyde mahallesinde bir araya gelen onlarca aktivist, TIPH'nin üniformalarına benzer kostümler giydi. Tel Rumeyde'deki öğrenciler de aktivistlere destek verdi.

El-Halil'deki Yahudi Yerleşimlerine Karşı Gençler Topluluğu Sözcüsü Muhammed Zugayr, AA muhabirine yaptığı açıklamada, başlattıkları girişim çerçevesinde başta öğrenciler olmak üzere kent sakinlerini korumayı amaçladıklarını söyledi.

Zugayr, fotoğraf ve görüntü çekerek İsrail ihlallerini sürekli takip halinde olacaklarını ve tüm dünyaya duyuracaklarını ifade etti.

Öte yandan, İsrail askerleri korumasındaki Yahudi yerleşimcilerin aktivistlere sözlü ve fiziki saldırıda bulunduğu görüldü.

Uzun zamandır İsrail'in hedefindeki TIPH'nin görev süresi bu ay sonunda bitiyor.

Uluslararası misyonun görev süresi, yılda iki kez İsrail ve Filistin yönetimleri tarafından uzatılıyordu.

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, 28 Ocak'ta yaptığı yazılı açıklamada, "Bize karşı çalışan uluslararası bir gücün varlığına izin vermeyeceğiz." diyerek TIPH'nin görev süresini uzatmayacağını duyurmuştu.

TIPH, El-Halil'deki Filistinliler için güvenlik duygusu yaratmak ve istikrarın sağlanmasına destek olmak için Filistin yönetimi ve İsrail'in davetiyle 1997'den bu yana bölgede bulunuyor.

Bünyesinde Danimarka, İtalya, Norveç, İsveç, İsviçre ve Türkiye'den gözlemcilerin bulunduğu misyon, bölgede uluslararası anlaşmaların ihlal edilmesi durumunu gözlemleyerek buna ilişkin raporlar hazırlıyor.

PARTNERMilyonlarca hayranı şokta! Rihanna'nın poposu estetikli çıktıMilyonlarca hayranı şokta! Rihanna'nın poposu estetikli çıktı
Fazıl Say’dan Trabzon’a beste sözüFazıl Say’dan Trabzon’a beste sözü
Sultan 2. Abdülhamid, vefatının 101. yıl dönümünde kabri başında anıldıSultan 2. Abdülhamid, vefatının 101. yıl dönümünde kabri başında anıldı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Batı Şeria Halil israil TIPH Yahudi yerleşimciler

En Çok Okunan Haberler

Yeşim Salkım'dan olay yaratacak Acun Ilıcalı açıklaması!

Yeşim Salkım'dan olay yaratacak Acun Ilıcalı açıklaması!

İşte meyve sebze satışına başlayan ilk belediye!

İşte meyve sebze satışına başlayan ilk belediye!

Kartal'daki enkaz bölgesinde acı olay!

Kartal'daki enkaz bölgesinde acı olay!

İstanbul'da Suriyeli gerilimi: Yaralılar var!

İstanbul'da Suriyeli gerilimi: Yaralılar var!

İhtiyaç kredilerinde yeni dönem!

İhtiyaç kredilerinde yeni dönem!

Türkiye'nin konuştuğu 'Rockçı imam' adaylığını açıkladı

Türkiye'nin konuştuğu 'Rockçı imam' adaylığını açıkladı

İlginizi Çekebilir

Amazon Türkiye'den Sevgililer Günü hediye fikirleri

Amazon Türkiye'den Sevgililer Günü hediye fikirleri

Kartal'da hayatını kaybedenlerin sayısı 21'e yükseldi

Kartal'da hayatını kaybedenlerin sayısı 21'e yükseldi

Sevgililer gününe özel aşk dolu eşsiz bir hediye Altınbaş’ta sizleri bekliyor.

Sevgililer gününe özel aşk dolu eşsiz bir hediye Altınbaş’ta sizleri bekliyor.

Meteoroloji'den 'yoğun kar' uyarısı

Meteoroloji'den 'yoğun kar' uyarısı

'Maceracı' için 15 yıl isteniyordu! Flaş gelişme...

'Maceracı' için 15 yıl isteniyordu! Flaş gelişme...

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Kartal'da arama kurtarma çalışmaları sona erdi

Kartal'da arama kurtarma çalışmaları sona erdi

Rus ve Ukraynalı 66 kadın için karar verildi! Hepsi aynı yerden kurtarıldı...

Hepsi aynı yerden kurtarıldı... 66 kadın için karar verildi!

Bakan Soylu duyurdu: Büyük bir operasyona hazırlanıyoruz

Bakan Soylu duyurdu: Büyük bir operasyona hazırlanıyoruz

Kırklareli'nde şaşırtan görüntü... İzleyenler hayran kaldı

Kırklareli'nde şaşırtan görüntü... İzleyenler hayran kaldı

Bursa'da kar maskeli cinayette kan donduran ifadeler: Uyuşturucunun etkisinde robota dönmüştüm...

Kar maskeli cinayette kan donduran ifadeler: Robota dönmüştüm!

300 bin liralık otomobilinin anahtarını kaybetti, bulana bakın ne verdi

300 bin liralık otomobilinin anahtarını kaybetti, bulana bakın ne verdi

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.