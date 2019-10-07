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İsrail'in Türkiye düşmanlığıyla dolu planının detayları basına sızdı

GÜNCEL HABERLERİ  | 07.10.2019 14:45 | Son Güncelleme

Israel Hayom gazetesi, "Türkiye'nin işgal altındaki Doğu Kudüs'te yürüttüğü faaliyetleri engellemek" amacıyla hazırlandığını belirttiği planın detaylarını okuyucularıyla paylaştı

KUDÜS (AA) - İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'ya yakınlığıyla bilinen Israel Hayom gazetesi, "Türkiye'nin işgal altındaki Doğu Kudüs'te yaşayan Filistinlilere yönelik projelerini kısıtlamayı" amaçlayan sinsi planının detaylarını yayınladı.

Gazetenin bugünkü sayısında "Erdoğan'ı engelleme planı" başlığı ile manşetten verilen haberde, İsrail Dışişleri Bakanı Israel Katz'ın, Türkiye'nin Doğu Kudüs'te ikamet eden Filistinlilere yönelik insani yardımlarını, kalkınma projelerini, sosyal ve kültürel faaliyetlerini engellemek amacıyla bakanlığına bir plan hazırlaması talimatı verdiğini aktardı.

Haberde, "Ürdün'ün Mescid-i Aksa üzerindeki özel statüsünü koruma amacı güttüğü" iddia edilen planı Dışişleri Bakanı Katz'ın "kısa süre içerisinde" Başbakan Netanyahu'ya sunma niyetinde olduğu belirtildi.

- "İsrail uzun zamandır Türkiye'nin faaliyetlerinden rahatsız"

İsrailli yetkililerin, Türkiye'nin Doğu Kudüs'te yürüttüğü çalışmalardan "uzun zamandır" rahatsız olduğuna işaret edilen haberde, söz konusu planda Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA) ile Yunus Emre Kültür Merkezinin Doğu Kudüs'teki faaliyetlerinin kısıtlanmasının amaçlandığı ifade edildi.

Planda ayrıca TİKA'nın Filistin Koordinatörlüğünde görevli Türkiye vatandaşları ile Yunus Emre Kültür Merkezi bünyesinde Doğu Kudüs'teki Filistinlilere Türkçe dersi veren Türk öğretmenlere vize verilmemesinin yanı sıra TİKA'nın Doğu Kudüs'te yapacağı faaliyetleri önceden İsrail makamlarıyla koordine etmesinin önerildiği kaydedildi.

- "Plan güvenlik kabinesinde görüşülebilir"

Haberde, Türkiye düşmanlığı üzerine hazırlanan planın hayata geçirilmesi için Başbakan Netanyahu'nun onayının yeterli olacağı ancak Ankara ile Tel Aviv arasındaki gerilimi daha da artabileceği endişesiyle Güvenlik Kabinesinde de konunun ele alınmasının beklendiği yorumuna yer verildi.

Gazetenin haberinde ayrıca, İsrail'de yaşanan koalisyon krizi nedeniyle yeni hükümetin kurulamadığı ancak söz konusu planın "güvenlikle alakalı" olduğu iddia edilerek Netanyahu liderliğindeki geçici hükümetçe onaylanabileceğine işaret edildi.

- TİKA'nın faaliyetlerine geniş yer ayrıldı

Haberde TİKA'nın Doğu Kudüs'te ikamet eden Filistinlilere yönelik hayata geçirdiği projelere de geniş yer verildi.

TİKA'nın Mescid-i Aksa'nın da içinde yer aldığı Doğu Kudüs'ün Eski Şehir bölgesinde birçok evi restore ettirdiği, kentte yaşayan Filistinli ihtiyaç sahibi ailelere gıda yardımında bulunduğuna vurgu yapıldı.

Bakan Katz, İsrail'de 17 Eylül'de yapılan erken seçimlerden birkaç gün önce Twitter'dan İbranice ve Arapça paylaştığı mesajda Türkiye'nin işgal altındaki Doğu Kudüs'teki faaliyetlerinin durdurulması için Dışişleri Bakanlığına bir dizi önlem paketi hazırlanması talimatı verdiğini açıklamıştı.

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Anahtar Kelimeler:
Doğu Kudüs israil Türkiye

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