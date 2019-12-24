HABER

İsrail'in Ürdün Vadisi'ni ilhak etme planını askıya aldığı öne sürüldü

GÜNCEL HABERLERİ  | 24.12.2019 13:33 | Son Güncelleme

İsrail'in Ürdün Vadisi'ni ilhak etme planını askıya aldığı öne sürüldü

KUDÜS (AA) - İsrail yönetiminin, Uluslararası Ceza Mahkemesi'nin (UCM) işlediği savaş suçları hakkında soruşturma açmayı istemesi üzerine, Ürdün Vadisi'ni ilhak etme planını askıya aldığı iddia edildi.

Yedioth Ahronoth gazetesinin İsrailli yetkililere dayandırdığı haberine göre, Başbakan Binyamin Netanyahu haftasonu Ürdün Vadisi'ni ilhak etme planının yol haritasının masaya yatırılacağı bakanlar toplantısını son anda iptal etti.

Netanyahu, söz konusu toplantıyı UCM'nin işgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'ün yanı sıra, abluka altındaki Gazze Şeridi'nde işlediği savaş suçları nedeniyle İsrail hakkında soruşturma başlatmayı istemesi nedeniyle rafa kaldırdı.

Haberde, ismi verilmeyen İsrailli bir yetkilinin "UCM Başsavcısı Fatou Bensouda'nın kararı nedeniyle Ürdün Vadisi'ni ilhak planı uzun süre askıda olacak." dediği aktarıldı.

Başbakan Netanyahu, 17 Eylül'de yapılan seçim öncesi, Batı Şeria'da yer alan Ürdün Vadisi'ni ilhak etme vaadinde bulunmuştu.

- UCM soruşturma başlatmak istiyor

UCM Başsavcısı Bensouda 20 Aralık'ta yaptığı açıklamada, İsrail'in işlediği savaş suçlarıyla ilgili soruşturma başlatmak istediğini duyurmuştu. Filistin'deki durumla ilgili ön incelemenin tamamlandığını aktaran Bensouda, soruşturma başlatmak için "makul temeller" bulunduğuna ikna olduğunu ifade etmişti.

İsrail'in UCM'ye üye olmadığına işaret eden Bensouda, hakimlerden soruşturmanın coğrafi kapsamını belirlemelerini istemişti.

PARTNER Bütün çalışanları ilgilendiren karar: Ertelendi Bütün çalışanları ilgilendiren karar: Ertelendi
Esenler'de yanan otomobil beton mikserinden sıkılan suyla söndürüldüEsenler'de yanan otomobil beton mikserinden sıkılan suyla söndürüldü
(Özel Haber) Hamaguchi Ödüllü Prof. Yalçıner, lise öğrencilerine seminer verdi(Özel Haber) Hamaguchi Ödüllü Prof. Yalçıner, lise öğrencilerine seminer verdi
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Batı Şeria Filistin israil Ürdün Vadisi

En Çok Okunan Haberler

Merkez Bankası duyurdu: 31 Aralık son tarih

Merkez Bankası duyurdu: 31 Aralık son tarih

TBMM'de kabul edilen 4 kanunun detayları yayımlandı!

TBMM'de kabul edilen 4 kanunun detayları yayımlandı!

Göğüs dekolteli kırmızı elbisesiyle büyüledi!

Göğüs dekolteli kırmızı elbisesiyle büyüledi!

Aliyev'den Türkiye tepkisi: Büyük adaletsizlik

Aliyev'den Türkiye tepkisi: Büyük adaletsizlik

İçişleri Bakanlığı'ndan 'park cezası' genelgesi

İçişleri Bakanlığı'ndan 'park cezası' genelgesi

O devlet başkanı banyoda düştü!

O devlet başkanı banyoda düştü!

İlginizi Çekebilir

Elektronik aksesuarlarda %40’a varan indirim!

Elektronik aksesuarlarda %40’a varan indirim!

Korkunç olay! Ne kadar çabalasa da kurtulamadı!

Korkunç olay! Ne kadar çabalasa da kurtulamadı!

Hemen alışverişe başla! Yeni yılı indirimlerle karşıla.

Hemen alışverişe başla! Yeni yılı indirimlerle karşıla.

Sayısal Loto sonuçları açıklandı

Sayısal Loto sonuçları açıklandı

Acı haberler art arda geldi: 2 askerimiz şehit oldu

Acı haberler art arda geldi: 2 askerimiz şehit oldu

Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Gezi Parkı davasında ara karar açıklandı! Osman Kavala'nın tutukluluğuna devam

Gezi Parkı davasında ara karar açıklandı!

Son dakika: Devlet Bahçeli'den Kanal İstanbul açıklaması

Bahçeli'den Kanal İstanbul açıklaması! ABD iddiasına sert tepki

Adana'da can pazarı! Sel sularına kapılan çocuğun kurtarılma anı kamerada

Adana'da can pazarı! Sel sularına kapılan çocuk böyle kurtarıldı

Ceren Özdemir cinayetiyle ilgili yeni gelişme! Özgür Arduç Elazığ'a sevk edildi

Ceren Özdemir cinayetiyle ilgili yeni gelişme!

Son dakika: Büyükada'daki 'ruam' olayıyla ilgili yeni gelişme!

Büyükada'daki 'ruam' olayıyla ilgili yeni gelişme!

Fatih Portakal'dan Kanal İstanbul'la ilgili çok konuşulacak ABD iddiası!

Fatih Portakal'dan flaş Kanal İstanbul iddiası!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.