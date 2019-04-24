İsrail'in vergi kesintisi Filistin hükümetini zorluyor

Filistin Maliye Bakanlığı, İsrail'in vergi kesme krizine temmuz ayına kadar dayanabileceklerini sonrasında ise finansal açıdan daha zor bir aşamaya gireceklerini açıkladı.

Filistin Maliye Bakan Vekili Ferid Gannam, Ramallah'ta düzenlediği toplantıya katılanlara yaptığı açıklamada, hükümetin mali tabloları ve likidite mekanizmalarının temmuz ayına kadar devam edebileceğini söyledi.

Hükümetin, yerel piyasada faaliyet gösteren bankalardan mart-temmuz ayları arasında 457 milyon dolar (yaklaşık 2,68 milyar Türk lirası) finansmana ihtiyaç duyduğuna işaret eden Gannam, İsrail'in kestiği vergi gelirlerinin Filistin hükümetinin aylık gelirinin üçte ikisini teşkil ettiğini, üçte birinin ise ülke içinden toplanan ve yurt dışından gelen hibelerden elde edildiğini belirtti.

Gannam, mevcut krizin devam etmesi halinde hükümetin kamu çalışanlarının maaşlarını yüzde 50-60 kesintili olarak ödemeye devam edeceği öngörüsünde bulundu.

Bu ay başında hükümet, art arda ikinci kez kamu çalışanlarının maaşlarını yüzde 50 kesintili olarak ödemişti.