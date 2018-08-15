HABER

İsrail'in vurduğu kültür merkezinin enkazında Gazze'ye destek konseri

GÜNCEL HABERLERİ  | 15.08.2018 23:56 | Son Güncelleme

İsrail'in vurduğu kültür merkezinin enkazında Gazze'ye destek konseri

İsrail tarafından geçen hafta vurulan Gazze'nin batısındaki Said el-Mishal Kültür ve Sanat Merkezi'nin enkazında, Mısırlı bir müzik grubu sahne aldı.

Merkezin enkazında şarkılarını seslendiren Gazze'deki Mısır diasporasından Devavin Grubu'nu çevredeki mahalle sakinleri yalnız bırakmadı.

Gazze'deki Mısır Diasporası Kültür Merkezi Başkanı Adil Abdurrahman AA muhabirine yaptığı açıklamada, "Mısır diasporasına bağlı Devavin Grubu, bugün halkın barış istediğini dünyaya haykırmak için burada." ifadesini kullandı.

Abdurrahman, Gazze'deki kültür hayatını bitirmeye çalışan işgalci İsrail'e de gençliği kültürün güçlü tutacağı ve müzikle direnecekleri mesajını ilettiklerini aktardı.

İsrail ordusuna ait bir savaş uçağının, 9 Ağustos'ta Gazze'nin batısındaki Said el-Mishal Kültür ve Sanat Merkezini hedef aldığı saldırıda 18 kişi yaralanmıştı.

PARTNERSertar Ortaç'ın eşi Chloe'nin yeni işiSertar Ortaç'ın eşi Chloe'nin yeni işi
Düğün magandasının vurduğu Furkan yaşama tutunamadıDüğün magandasının vurduğu Furkan yaşama tutunamadı
Batman'daki patlamaBatman'daki patlama
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Adil Abdurrahman Devavin Grubu Gazze

En Çok Okunan Haberler

ABD'den Türkiye'nin vergi kararına ilk yorum!

ABD'den Türkiye'nin vergi kararına ilk yorum!

Erdoğan'ın ABD ürünlerini boykot çağrısına bir destek de RTÜK Başkanı İlhan Yerlikaya'dan

Erdoğan'ın ABD ürünlerini boykot çağrısına bir destek de RTÜK Başkanı İlhan Yerlikaya'dan

Murat Yıldırım 'Çin Seddi' sorusunu bilemeyen yarışmacı hakkında konuştu

Murat Yıldırım 'Çin Seddi' sorusunu bilemeyen yarışmacı hakkında konuştu

Katar, Türkiye'ye 15 milyar dolar yatırım yapacak

Katar, Türkiye'ye 15 milyar dolar yatırım yapacak

Avrupa Parlamentosu'ndan kritik Türkiye açıklaması: İki Yunan askeri serbest bırakıldığı için mutluyum

Avrupa Parlamentosu'ndan kritik Türkiye açıklaması: İki Yunan askeri serbest bırakıldığı için mutluyum

ABD Başkanı Trump'a büyük şok! Bunu hiç beklemiyordu

ABD Başkanı Trump'a büyük şok! Bunu hiç beklemiyordu

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Ankara Keçiören Belediyesi'nden ABD'ye yaptırım kararı! ABD menşeili markalara ruhsat vermeyecek!

Ankara Keçiören Belediyesi'nden ABD'ye yaptırım kararı! ABD menşeili markalara ruhsat vermeyecek!

Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan: ABD'yi Dünya Ticaret Örgütünde panele davet ettik

Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan: ABD'yi Dünya Ticaret Örgütünde panele davet ettik

Erdoğan'dan Katar Emiri'ne teşekkür mesajı: Türk halkının yanında durduğu için teşekkür ederim

Erdoğan'dan Katar Emiri'ne teşekkür mesajı: Türk halkının yanında durduğu için teşekkür ederim

TSK açıkladı! Mam Zeki Şengali kod adlı İsmail Özden öldürüldü!

TSK açıkladı! Mam Zeki Şengali kod adlı İsmail Özden öldürüldü!

Bakan Mevlüt Çavuşoğlu'ndan 'Rusya' açıklaması: Vize kaldırılıyor

Bakan Mevlüt Çavuşoğlu'ndan 'Rusya' açıklaması: Vize kaldırılıyor

Meteoroloji'den dikkat çeken açıklama! Sıcaklıklar 3 derece birden artacak! İşte İstanbul'da 16 Ağustos Perşembe günü için hava durumu tahmini

Meteoroloji'den dikkat çeken açıklama! Sıcaklıklar 3 derece birden artacak! İşte İstanbul'da 16 Ağustos Perşembe günü için hava durumu tahmini

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.