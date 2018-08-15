İsrail'in vurduğu kültür merkezinin enkazında Gazze'ye destek konseri

İsrail tarafından geçen hafta vurulan Gazze'nin batısındaki Said el-Mishal Kültür ve Sanat Merkezi'nin enkazında, Mısırlı bir müzik grubu sahne aldı.
Merkezin enkazında şarkılarını seslendiren Gazze'deki Mısır diasporasından Devavin Grubu'nu çevredeki mahalle sakinleri yalnız bırakmadı.
Gazze'deki Mısır Diasporası Kültür Merkezi Başkanı Adil Abdurrahman AA muhabirine yaptığı açıklamada, "Mısır diasporasına bağlı Devavin Grubu, bugün halkın barış istediğini dünyaya haykırmak için burada." ifadesini kullandı.
Abdurrahman, Gazze'deki kültür hayatını bitirmeye çalışan işgalci İsrail'e de gençliği kültürün güçlü tutacağı ve müzikle direnecekleri mesajını ilettiklerini aktardı.
İsrail ordusuna ait bir savaş uçağının, 9 Ağustos'ta Gazze'nin batısındaki Said el-Mishal Kültür ve Sanat Merkezini hedef aldığı saldırıda 18 kişi yaralanmıştı.
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