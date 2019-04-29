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"İsrail'in yayılmacı iştahı büyüyor"

GÜNCEL HABERLERİ  | 29.04.2019 22:56 | Son Güncelleme

Filistin'in BM Daimi Temsilcisi Riyad Mansur: -"İsrail'in yayılmacı iştahı büyüyor"

BİRLEŞMİŞ MİLLETLER (AA) - Filistin'in Birleşmiş Milletler (BM) Daimi Temsilcisi Riyad Mansur, İsrail'in Batı Şeria'yı ilhak tehdidiyle ''yayılmacı iştahının'' giderek büyüdüğünü belirtti, bu tehditler karşısında uluslararası topluma harekete geçme çağrısında bulundu.

BM Güvenlik Konseyi'nde İsrail-Filistin sorununun görüşüldüğü oturumda konuşan Mansur, İsrail'deki seçimlerin ardından barış umudunun giderek azaldığını söyledi.

Irkçılıkla suçladığı İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun işlediği ''savaş suçlarıyla'' da ''utanmazca övündüğünü'' ifade eden Mansur, ABD'yi de İsrail'in işlediği suçlara ortak olmakla suçladı.

Netanyahu'nun Batı Şeria'yı ilhak etmekle tehdit ettiğini ve İsrail'in yayılmacı iştahının büyüdüğünü ifade eden Mansur, bu tehditler karşısında uluslararası topluma harekete geçme çağrısı yaptı.

BM Siyasi İşlerden Sorumlu Genel Sekreter Yardımcısı Rosemary DiCarlo ise mevcut durumun devam ettiği sürece her iki tarafın daha fazla "radikalleşeceği" daha fazla çatışma ve acı yaşanacağı uyarısında bulundu.

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Anahtar Kelimeler:
BMGK Filistin israil

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