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İsrail’in Yeni Delhi Büyükelçiliği yakınında patlama

29.01.2021 16:37 | Son Güncelleme:
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Hindistan’ın başkenti Yeni Delhi’deki İsrail büyükelçiliğinin yakınında patlama meydana geldi.

Hindistan’ın başkenti Yeni Delhi’deki İsrail büyükelçiliğinin yakınında patlama meydana geldi. Ölü ya da yaralı olmadığı açıklandı.
İsrail’in Yeni Delhi Büyükelçiliği yakınında Dr. APJ Abdul Kalam Yolu üzerinde yerel saatle 17.05 sıralarında patlama meydana geldiği bildirildi. Patlamanın etkisiyle çevrede bulunan araçlarda hasar meydana geldiği aktarıldı. Yeni Delhi polisi yerel saatle 17.45 civarında kendilerine ihbar geldiğini belirtti. Yaşanan olayda ölü ya da yaralı olmadığını duyurulurken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Olayda el yapımı bomba kullanıldığı ihtimali üzerinde duruluyor.

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