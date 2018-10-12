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İsrail'in yeni yerleşim birimi planı

GÜNCEL HABERLERİ  | 12.10.2018 02:43 | Son Güncelleme

Savunma Bakanı Avigdor Liberman, El-Halil'de 31 yeni yerleşim birimi planını pazar günü hükümete sunacak

KUDÜS (AA) - İsrail Savunma Bakanı Avigdor Liberman, Batı Şeria'nın El-Halil kentinde 31 yeni Yahudi yerleşim birimi inşası planını pazar günü hükümete sunacağını duyurdu.

Liberman, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, pazar günü hükümete sunacağı planın kentte yeni Yahudi yurdu kurulması yolunda atılmış bir adım olduğunu belirtti.

İnşaat ve planlama kurumlarınca onaylanan planın evler, parklar ve kamusal alanlardan oluştuğunu aktaran Liberman, Batı Şeria'da iskan projesini sadece sözle değil fiille desteklemeyi sürdürdüklerini kaydetti.

İsrail Meclisi üyesi Stav Shaffir ise Twitter hesabından, Liberman'ın açıklamalarını değerlendirdi. Liberman'ın siyasi kararlar alarak güvenlikle ilgili verdiği sözleri uygulamaktan kaçtığını vurgulayan Shaffir, hükümetin tüm ülkeyi tehlikeye atacak bir proje hazırlığı içinde olduğunu ifade etti.

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ile Liberman'ın vadettikleri gibi Hamas'ı ortadan kaldırmadıklarına, aksine "terör" saldırılarının devam ettiğine, Gazze ve Batı Şeria için çözüm üretilmediğine dikkati çeken Shaffir, "İsrail'in güvenliğini düşünmeyen bir grup, tüm ülkeyi tehlikeye atıyor." yorumunu yaptı.

İsrail İnşaat ve Planlama Komiteleri 1,5 ay önce Filistin topraklarında 984 Yahudi yerleşim birimi inşası projesini onaylamıştı. Nihai olarak onaylanan 384 yerleşim biriminin inşaatının ise yakın zamanda başlaması bekleniyor.

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Anahtar Kelimeler:
Batı Şeria Yahudi yerleşim birimi

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