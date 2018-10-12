İSTANBUL (AA) - Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Heniyye, Gazze Şeridi'ndeki ablukanın kaldırılması karşılığında İsrail'le ateşkes anlaşmasına varmak için birçok tarafla çalışma içinde olduklarını açıkladı.

Heniyye, İstanbul'da Filistin meselesini masaya yatırmak üzere düzenlenen 10'uncu Beytülmakdis Kanaat Önderleri Forumu'na telekonferansla bağlandı.

İsrail'in 12 yıldır uyguladığı ablukanın Filistinlilerin hayatında ciddi ve derin etkiler bıraktığını belirten Heniyye, "Mısır, Katar ve Birleşmiş Milletler (BM) dahil olmak üzere birçok tarafla Gazze Şeridi'ndeki ablukanın kaldırılması karşılığında İsrail'le ateşkes anlaşmasına varmak için çalışmalar yürütüyoruz." dedi.

Bu konuda hiçbir siyasi bedel içermeyen ve ABD'nin Gazze ile Batı Şeria'nın birliğine kasteden, "Yüzyılın Anlaşması" planının parçası olmayacak bir anlaşmaya hazır olduklarını ifade eden Heniyye, şunları söyledi:

"İsrail'le ateşkesin hiçbir siyasi bedeli olmayacak. Sözümüzde duracağımıza, taviz vermeyeceğimize, ihanet etmeyeceğimize ve ödün vermeyeceğimize dair İslam ümmetine söz veriyoruz. Şüpheli Yüzyılın Anlaşması'nı kabul etmediğimizi ve bunu kabul eden herkesin ulusal safların dışında olacağını vurguluyoruz."