“İsrail'le İlişkileri Normalleştiren Ülke Sayısı Artacak”

Başkan Donald Trump’ın ulusal güvenlik danışmanı Robert O’Brien İsrail’le ilşkilerin normalleşmesi konusunda muhtemelen daha fazla Arap ve Müslüman ülkenin Birleşik Arap Emirlikleri’ni takip edeceğini kaydetti.

İsrail ve Birleşik Arap Emirlikleri 13 Ağustos’ta Amerika’nın arabuluculuğunda diplomatik ilişkileri başlatma kararı aldıklarını açıklamıştı.

O’Brien, Başkan Trump’ın damadı ve danışmanı Jared Kushner’le birlikte İsrail’de Başbakan Benyamin Netanyahu’yla görüştü.

O’Brien, İsrail’de gazetecilere yaptığı açıklamada diğer Arap ve Müslüman ülkelerin İsrail’le ilişkileri normalleştirme konusunda yakında Birleşik Arap Emirlikleri’ni takip edeceklerine inandıklarını belirtti.

O’Brien, devlet ismi vermedi ancak İsrailli yetkililer Umman, Bahreyn ve Sudan’ın yakında İsrail’le diplomatik ilişkiler kuracağını kaydettiler.

Trump yönetimi İsrail gibi bölgede İran’la ilgili endişeler taşıyan diğer Sünni Arap ülkelerini bölgesel bir barışa ikna etmeye çalışıyor.

Kushner de Netanyahu ve O’Brien’la düzenlenen ortak basın toplantısında Birleşik Arap Emirlikleri anlaşmasının bu yönde önemli bir adım olduğunu söyledi.