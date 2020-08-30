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“İsrail'le İlişkileri Normalleştiren Ülke Sayısı Artacak”

30.08.2020 20:02 | Son Güncelleme

Başkan Donald Trump’ın ulusal güvenlik danışmanı Robert O’Brien İsrail’le ilşkilerin normalleşmesi konusunda muhtemelen daha fazla Arap ve Müslüman ülkenin Birleşik Arap Emirlikleri’ni takip edeceğini kaydetti

“İsrail'le İlişkileri Normalleştiren Ülke Sayısı Artacak”

Başkan Donald Trump’ın ulusal güvenlik danışmanı Robert O’Brien İsrail’le ilşkilerin normalleşmesi konusunda muhtemelen daha fazla Arap ve Müslüman ülkenin Birleşik Arap Emirlikleri’ni takip edeceğini kaydetti.

İsrail ve Birleşik Arap Emirlikleri 13 Ağustos’ta Amerika’nın arabuluculuğunda diplomatik ilişkileri başlatma kararı aldıklarını açıklamıştı.

O’Brien, Başkan Trump’ın damadı ve danışmanı Jared Kushner’le birlikte İsrail’de Başbakan Benyamin Netanyahu’yla görüştü.

O’Brien, İsrail’de gazetecilere yaptığı açıklamada diğer Arap ve Müslüman ülkelerin İsrail’le ilişkileri normalleştirme konusunda yakında Birleşik Arap Emirlikleri’ni takip edeceklerine inandıklarını belirtti.

O’Brien, devlet ismi vermedi ancak İsrailli yetkililer Umman, Bahreyn ve Sudan’ın yakında İsrail’le diplomatik ilişkiler kuracağını kaydettiler.

Trump yönetimi İsrail gibi bölgede İran’la ilgili endişeler taşıyan diğer Sünni Arap ülkelerini bölgesel bir barışa ikna etmeye çalışıyor.

Kushner de Netanyahu ve O’Brien’la düzenlenen ortak basın toplantısında Birleşik Arap Emirlikleri anlaşmasının bu yönde önemli bir adım olduğunu söyledi.

Filistinliler ise Birleşik Arap Emirlikleri’ni kınamıştı.

Kushner ve O’Brien yeni haftanın ilk gününde diğer İsrailli yetkililerle birlikte Birleşik Arap Emirlikleri’ne gerçekleştirilecek ilk İsrail ticari uçuşunda yer alacaklar.

Uçağın Suudi Arabistan üzerinden uçacağı belirtiliyor.

İsrailli yetkililer Birleşik Arap Emirlikleri’yle ilişkilerin normalleşmesine dair anlaşmayı Eylül ayının ortasında imzalamayı amaçladıklarını belirtiyor.

Cumartesi günü Birleşik Arap Emirlikleri İsrail’e karşı ekonomik boykotunu sonlandırdığını açıklamıştı. İki ülke yetkilileri savunma, tıp, tarım, turizm ve teknoloji konularında işbirliği yapmayı amaçladıklarını belirtmişti.

Birleşik Arap Emirlikleri Dışişleri Bakanı ile İsrail Tarım Bakanı Cuma günü telefonda görüştü ve gıdayla su güvenliği konularında işbirliği projelerinden bahsetti.

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