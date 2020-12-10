İsrail’le İlişkilerini Normalleştiren Dördüncü Arap Ülkesi Fas

Başkan Donald Trump, İsrail ile Fas’ın ilişkileri normalleştirme kararı aldıklarını açıkladı. Bu, son dört ayda İsrail ile Arap ülkeleri arasında yapılan dördüncü normalleşme anlaşması olacak. Başkan Trump’ın görev süresinin dolmasına kısa süre kala açıklanan anlaşma kapsamında ABD, Fas’ın Batı Sahra bölgesindeki tartışmalı hak iddiasını kabul edecek.

Başkan Trump, İsrail ve Fas arasında diplomatik ve diğer ilişkilerin derhal başlayacağını, buna Tel Aviv ve Rabat da kurulacak iletişim ofislerinin ve nihai olarak kurulacak büyükelçiliklerin dahil olduğunu bildirdi.

Beyaz Saray tarafından yapılan açıklamada da Fas ve İsrail arasında hem ilişkilerin tesis edilmesi hem de ekonomik ve kültürel işbirliğinin arttırılmasıyla bölgesel istikrarın güçleneceği konusunda Başkan Trump ve Fas Kralı VI. Muhammed’in görüş birliği içinde olduğu kaydedildi.

Başkan Trump, Twitter mesajında ‘‘Bugün tarihi bir dönüm noktasını daha geride bıraktık. İki büyük dostumuz İsrail ve Fas Krallığı tam diplomatik ilişkilerin tesis edilmesi konusunda mutabık kaldı. Bu, Ortadoğu’da barışın sağlanması için önemli bir başarı’’ diye yazdı.