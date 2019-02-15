KUVEYT (AA) - Kuveyt Dışişleri Bakanı Yardımcısı Halid el-Carullah, ülkesinin İsrail ile normalleşmeyi reddettiğini belirterek, "İsrail'le normalleşmeye gidecek en son ülke Kuveyt'tir." ifadesini kullandı.

ABD öncülüğünde Polonya'nın başkenti Varşova'da düzenlenen Orta Doğu konulu konferansa katılarak toplu fotoğrafta İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ile aynı karede bulunduğu için eleştirilen Kuveyt Dışişleri Bakanı Yardımcısı Carullah, "Varşova Konferansında çekilen bir toplu fotoğraftan, İsrail ile normalleşmeye karşı çıkan ve bu konuda net bir tavra sahip olan Kuveyt'in tutum değiştirdiği anlamını çıkaran yanılır. İsrail'le normalleşmeye gidecek en son ülke Kuveyt'tir." dedi.

Kuveyt resmi haber ajansı KUNA'ya yaptığı açıklamada Carullah, ilişkilerde normalleşmeye gitmenin birçok yolu olduğunu ve uluslararası toplantıda çekilen toplu fotoğrafın içinde yer almanın normalleşme anlamına gelmediğini belirterek, "Kuveyt'in bu meseledeki tutumunu bir fotoğrafa indirgeyen kişi yanlış düşünüyor." ifadesini kullandı.