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"İsrail'le normalleşmeye gidecek en son ülke Kuveyt'tir"

GÜNCEL HABERLERİ  | 15.02.2019 23:41 | Son Güncelleme

Varşova Konferansında İsrail Başbakanı ile aynı fotoğraf karesinde bulunduğu için eleştirilen Kuveyt Dışişleri Bakanı Yardımcısı Carullah, İsrail'le normalleşmeye gidecek son ülkenin Kuveyt olacağını söyledi

KUVEYT (AA) - Kuveyt Dışişleri Bakanı Yardımcısı Halid el-Carullah, ülkesinin İsrail ile normalleşmeyi reddettiğini belirterek, "İsrail'le normalleşmeye gidecek en son ülke Kuveyt'tir." ifadesini kullandı.

ABD öncülüğünde Polonya'nın başkenti Varşova'da düzenlenen Orta Doğu konulu konferansa katılarak toplu fotoğrafta İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ile aynı karede bulunduğu için eleştirilen Kuveyt Dışişleri Bakanı Yardımcısı Carullah, "Varşova Konferansında çekilen bir toplu fotoğraftan, İsrail ile normalleşmeye karşı çıkan ve bu konuda net bir tavra sahip olan Kuveyt'in tutum değiştirdiği anlamını çıkaran yanılır. İsrail'le normalleşmeye gidecek en son ülke Kuveyt'tir." dedi.

Kuveyt resmi haber ajansı KUNA'ya yaptığı açıklamada Carullah, ilişkilerde normalleşmeye gitmenin birçok yolu olduğunu ve uluslararası toplantıda çekilen toplu fotoğrafın içinde yer almanın normalleşme anlamına gelmediğini belirterek, "Kuveyt'in bu meseledeki tutumunu bir fotoğrafa indirgeyen kişi yanlış düşünüyor." ifadesini kullandı.

Davetin Polonya ve ABD'den geldiğini aktaran Carullah, konferansa katılan Körfez ülkeleri arasında en düşük seviyeli katılımın Kuveyt'ten geldiğine dikkati çekti.

Konferansta Orta Doğu'da güvenlik ve istikrarın geleceğine ilişkin konuların ele alındığını hatırlatan Carullah, şunları kaydetti:

"Filistin konusu ve barış görüşmelerine ilişkin gelişmelerin ele alındığı bir ortamdan bizlerin uzak kalması mümkün değildir. Bizlerin böyle bir konferansa katılması, konuya olan hassasiyetimizi ve savunma arzumuzu göstermektedir."

"Orta Doğu'da Barış ve Güvenliğin Geleceğini Desteklemek" başlıklı konferans, başlangıçta yalnızca İran'a odaklanırken kapsamı sonradan tüm Orta Doğu'yu kapsayacak şekilde genişletilmişti.

Polonya'nın başkenti Varşova'da düzenlenen konferansta, İsrail'i Başbakan Binyamin Netanyahu, ABD'yi Başkan Yardımcısı Mike Pence ve Dışişleri Bakanı Mike Pompeo temsil etmiş, birçok Arap ülkesi ile Fransa ve Almanya ise bakanlar düzeyinde katılmıştı.

ABD öncülüğünde ve Polonya'nın ev sahipliğinde yapılan konferansa aralarında Umman, Suudi Arabistan, Bahreyn, Yemen, Ürdün, Kuveyt, Fas, Birleşik Arap Emirlikleri, Mısır ve Tunus gibi Arap ülkelerinin de bulunduğu 60 kadar ülke katıldı.

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