HABER

"İsrail'le normalleşmeye koşturanlar Aksa olaylarının sorumlularıdır"

GÜNCEL HABERLERİ  | 14.03.2019 14:32 | Son Güncelleme

Dünya Müslüman Alimler Birliği: "İsrail polisinin Mescid-i Aksa'nın kapılarını kapatması ve namaz kılanlara saldırısı mukaddesata açık bir saldırı, ümmete karşı alçakça bir meydan okumadır"

İSTANBUL (AA) - Dünya Müslüman Alimler Birliği, Mescid-i Aksa'daki olayların sorumluluğunu İsrail ile normalleşme peşinde olan Arap ülkelerine yükledi.

Müslüman Alimler Birliği tarafından yapılan yazılı açıklamada, "İsrail polisinin Mescid-i Aksa'nın kapılarını kapatması ve namaz kılanlara saldırısı mukaddesata açıkça bir saldırı, ümmete karşı alçakça bir meydan okumadır. Yaşananlar, harekete geçmeyi mecbur kılıyor." ifadeleri kullanıldı.

İslam dünyasına Kudüs ve Aksa'nın yanında yer almak için tüm meşru yollara başvurma çağrısı yapılan açıklamada, İsrail'le ilişkileri normalleştirmek için çaba gösteren Arap ülkelerine tepki gösterildi.

"İsrail'le normalleşme çabaları, bu siyonist oluşuma cesaret vererek daha fazla saldırı yapmalarına yeşil ışık yakmaktadır. İsrail'le normalleşmeye koşturanlar Aksa olaylarının sorumlularıdır." ifadelerine yer verilen açıklamada, İslam ülkelerinin suskunluğunun Aksa'nın bölünmesinin kabulü anlamına geleceği uyarısı yapıldı.

Birlik ayrıca İslam dünyasında gelecek cuma hutbesinin Kudüs ve Aksa'ya ayrılmasını istedi.

- İsrail polisinin Aksa'ya son saldırısı

İsrail polisi, Harem-i Şerif'in içinde yer alan polis karakoluna "molotofkokteyli atıldığı" iddiasıyla salı günü öğle namazının ardından Kubbetu's Sahra'ya baskın düzenlemiş, içeride bulunan Filistinlilere, Mescid-i Aksa'nın imamlarına ve görevlilerine saldırmıştı.

Olayın ardından İsrail polisi, Mescid-i Aksa'nın tüm kapılarını kapatmıştı.

Mescid-i Aksa yetkilileri iddiaların asılsız ve olayın bir kurgudan ibaret olduğunu belirtirken, Haremi Şerif’in Rahmet Kapısı'nın 22 Şubat'ta açılmasından bu yana İsrail polisinin sürekli Filistinlileri provoke ettiğini söylemişti.

İsrail polisi dün sabah Aksa'nın kapılarını yeniden açmıştı.

Orgazm olmak üzereyken felç kaldı!Orgazm olmak üzereyken felç kaldı!
“Oyuncak Kütüphanesi” ile çocuklar hem eğlenecek hem de öğrenecek“Oyuncak Kütüphanesi” ile çocuklar hem eğlenecek hem de öğrenecek
Metronun yer altı otoparkındaki göçükte çalışmalar sürdürülüyor (2)Metronun yer altı otoparkındaki göçükte çalışmalar sürdürülüyor (2)
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
israil Mescidi Aksa müslüman alimler

En Çok Okunan Haberler

Flaş sözler! İlleri tek tek sıralayıp 'patlama yapacağız' dedi!

Flaş sözler! İlleri tek tek sıralayıp 'patlama yapacağız' dedi!

Babası ‘boş iş’ dedi, o pes etmedi! Hiç para harcamadan ne yaptı

Babası ‘boş iş’ dedi, o pes etmedi! Hiç para harcamadan ne yaptı

Süt desteğinde yeni gelişme! Resmi Gazete'de yayımlandı

Süt desteğinde yeni gelişme! Resmi Gazete'de yayımlandı

Çin'den 'dolar'a büyük darbe!

Çin'den 'dolar'a büyük darbe!

İmamoğlu'nu ağırlayan Aydın'dan 'kesinti' açıklaması

İmamoğlu'nu ağırlayan Aydın'dan 'kesinti' açıklaması

Lüks araç paramparça oldu! 1 kişi hayatını kaybetti

Lüks araç paramparça oldu! 1 kişi hayatını kaybetti

İlginizi Çekebilir

Amazon’da her gün yenilenen yepyeni fırsatları keşfedin!

Amazon’da her gün yenilenen yepyeni fırsatları keşfedin!

Akşener'den gerilim yaşadığı Erdoğan'a: Sen hapse giderken...

Akşener'den gerilim yaşadığı Erdoğan'a: Sen hapse giderken...

Sadece 3 gün geçerli Trendyol Süper Mart indirimini kaçırmayın!

Sadece 3 gün geçerli Trendyol Süper Mart indirimini kaçırmayın!

Bunca zamandır böyle yaşamış! Gerçek röntgende ortaya çıktı

Bunca zamandır böyle yaşamış! Gerçek röntgende ortaya çıktı

THY'den Boeing 737 Max kararı

THY'den Boeing 737 Max kararı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Osmanlı'dan kalan gelenek hala devam ediyor! 'Daha önce hiç görmemiş olan var'

Osmanlı'dan kalan gelenek! 'Daha önce hiç görmemiş olan var'

89 yaşında gelin oldu!

89 yaşında gelin oldu!

Kara çarşaf giyip geldi! Güvenlik kameraları her şeyi kaydetti!

Kara çarşaf giyip geldi! Güvenlik kameraları her şeyi kaydetti!

Çocukların denetimden kaçırıldığı anaokulunu veliler bastı

Çocukların denetimden kaçırıldığı anaokulunu veliler bastı

Buzlar çözülünce oraya koştular

Bu kareler Türkiye'den! 3 ay önce başladı, şimdi ise...

Eski ahırı antika eşyalarla donattı

Eski ahırı antika eşyalarla donattı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.