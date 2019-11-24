HABER

İsrailli ajan, 1 milyon telefon numarasını takip etti

GÜNCEL HABERLERİ  | 24.11.2019 15:09 | Son Güncelleme

 Güney Kıbrıs'ta, İsrail İstihbarat Teşkilatı eski ajanı Tal Dilian'a ait kamyonette, 'özel görüşmeleri dinleme ve izleme yapabilen donanım' bulunması ile ilgili tartışmalar devam ediyor.

Sefa KARAHASAN, LEFKOŞA (DHA)- Güney Kıbrıs'ta, İsrail İstihbarat Teşkilatı eski ajanı Tal Dilian'a ait kamyonette, 'özel görüşmeleri dinleme ve izleme yapabilen donanım' bulunması ile ilgili tartışmalar devam ediyor. Dilian'ın bugüne kadar 1 milyon telefon numarasını takip edip, kaydettiği belirlendi. Rum polisi numaraların kimlere ait olduğu ve neden dinlendiği ile ilgili çalışma başlattı.
Güney Kıbrıs'ta muhalefetin sert eleştirilerine neden olan olay, İsrailli ajan Tal Dilian'ın 'meteorolojik teçhizat donanımlı' diye ülkeye soktuğu kamyonetin, 'casusluk amaçlı' kullanıldığının ortaya çıkmasıyla patlak verdi. Rum polisi, Dilian'ın evine ve ofisine baskınlar düzenledi. Baskınlar sonucunda çok sayıda bilgisayara ve evraka da el konuldu.
İSRAİLLİLERİN APARTMANINA BASKIN
Rum polisinin yaptığı araştırma sonucunda, Larnaka'da İsraillilerin yaşadığı bir apartmana da baskın düzenlendi. Baskın sonrasında elde edilen sunucularda, 2 milyon dolarlık 'kötü' amaçlı bir virüs yazılımı tespit edildi.
Yazılımın, akıllı telefonların içine sızarak, hiçbir iz bırakmadan kişisel bilgileri ve telefondaki tüm kayıtları ele geçirdiği belirlendi. Yapılan incelemede, İsrailli Ajan Dilian'ın bugüne kadar 1 milyon telefon numarasını takip edip, kaydettiği belirlendi. Rum polis yetkilileri, elde edilen 1 milyon numaranın kimlere ait olduğunun kontrol edildiğini, ne amaçla kaydedildiklerinin belirlenmeye çalışıldığını açıkladı. Rum Yönetimi lideri Nikos Anastasiadis de ana muhalefet AKEL liderini özel olarak Saray'a çağırdı.
SARAY'DA ÖZEL GÖRÜŞME
Rum ana muhalefet AKEL yaşananları eleştirdi. Bunun üzerine Rum yönetimi lideri Nikos Anastasiadis, AKEL Genel Sekreteri Andros Kiprianu’yu özel olarak Saray'a davet etti. Saray'da yapılan toplantıya Polis Genel Müdürü ve Rum İstihbarat yetkilileri de katıldı. Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis, herhangi bir vatandaşın veya siyasi kişiliğin özel hayatının ihlal edilmesine müsamaha göstermeyeceğini söyledi.

FOTOĞRAFLI

İstanbul'da korkunç olay! Uyuyan kocasını balta ile öldürdüİstanbul'da korkunç olay! Uyuyan kocasını balta ile öldürdü
Gelin arabasının önünü kestiler, damadı bıçakladılarGelin arabasının önünü kestiler, damadı bıçakladılar
Raylı sistemde önemli gelişmelerRaylı sistemde önemli gelişmeler
1/
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Rahmi Turan, Türkiye gündemini sarsan yazının hikayesini anlattı

Rahmi Turan, Türkiye gündemini sarsan yazının hikayesini anlattı

Ünlü iş adamı lüks aracıyla ölümden döndü

Ünlü iş adamı lüks aracıyla ölümden döndü

Rıdvan Dilmen açıkladı: ''Şampiyonluğun en büyük adayı...''

Rıdvan Dilmen açıkladı: ''Şampiyonluğun en büyük adayı...''

Duygulandıran soru! 'Beni derinden etkiledi'

Duygulandıran soru! 'Beni derinden etkiledi'

İstanbul'da korkunç olay! Uyuyan kocasını balta ile öldürdü

İstanbul'da korkunç olay! Uyuyan kocasını balta ile öldürdü

Yeraltı dünyasının ünlü ismi İstanbul'da yakalandı

Yeraltı dünyasının ünlü ismi İstanbul'da yakalandı

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

Kocasıyla tartıştı, cinsel organını kesti!

Kocasıyla tartıştı, cinsel organını kesti!

Efsane Cuma Başladı!

Efsane Cuma Başladı!

Ege'de peş peşe deprem!

Ege'de peş peşe deprem!

Af yasasında flaş gelişme! 130 bin kişi serbest kalacak...

Af yasasında flaş gelişme! 130 bin kişi serbest kalacak...

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Kadınlardan, 'Ölmek istemiyoruz' isyanı

Kadınlardan, 'Ölmek istemiyoruz' isyanı

Son dakika: Esenyurt'ta silahlı çatışma! Yaralılar var

Esenyurt'ta silahlı çatışma! Yaralılar var

MSB: Suriyeli kardeşlerimiz evlerine yerleşmeye başladı

MSB: Suriyeli kardeşlerimiz evlerine yerleşmeye başladı

Emekli komiser, bipolar bozukluğu olan kızını öldürdü

Emekli komiser, bipolar bozukluğu olan kızını öldürdü

İstanbul'da kahreden olay! Sobadan çıkan yangında 2 kardeş hayatını kaybetti

İstanbul'da kahreden olay

Meteoroloji'den kritik uyarı: Çok kuvvetli bekleniyor

Meteoroloji'den kritik uyarı! Kuvvetli bekleniyor

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.