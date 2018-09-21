İsrailli aktivistlerden Gazze’ye destek gösterisi

Bölgedeki Yahudi yerleşim birimlerinde yaşayan bazı Yahudiler ise aktivistlere tepki gösterdi. Göstericilerin üzerine yürüyen ve ellerindeki Filistin bayrakları ile pankartları almaya çalışan yerleşimciler ile aktivistler arasında gerginlik yaşandı.

Aktivistler Gazzelilerle dayanışma eyleminde "Siyonist şeytan işgalci, her işgal sona erer", "Geri dönüş hakkını getireceğimize inanıyoruz" şeklinde sloganlar attı. Bazı göstericilerin de Arapça, İngilizce ve İbranice "Gazze’ye özgürlük" yazılı tişörtler giydiği görüldü.

Filistin bayrakları taşıyan aktivistler, "Gazze’ye özgürlük" pankartı açarken, bazı aktivistler de Büyük Dönüş Yürüyüşü sırasında İsrail güçleri tarafından şehit edilen Filistinlilerin fotoğraflarını taşıdı.

İsrailli insan hakları savunucularından oluşan bir grup, abluka altındaki Gazze Şeridi sınırında 30 Mart’tan bu yana devam eden barışçıl “Büyük Dönüş Yürüyüşü” gösterilerine destek için sınırın İsrail tarafında gösteri düzenledi.

- "Gazze ve Filistin özgür olana kadar gösterilerimiz devam edecek”

Gazze'ye destek eylemine katılan İsrailli aktivist Neta Golan, Filistin halkının topraklarına geri dönmesinin en doğal hakkı olduğunu söyledi.

Gazze sınırındaki bugünkü gösterinin ilk gösterileri olmadığını belirten Golan, "Daha önce de birçok defa burada benzer gösteriler düzenledik, Gazze ve Filistin özgür oluncaya kadar da düzenlemeye devam edeceğiz." dedi.

- "Gazze sınırında yaşananlar, devam eden bir katliamdır”

Golan, İsrail askerlerinin Gazze’deki göstericilere karşı uyguladığı orantısız gücü eleştirerek, "Silahsız insanlara karşı gerçek mermi kullanıyorlar, tankla ateş ediyorlar. Birçok insanı öldürdüler, binlerce insanı yaraladılar. Çok sayıda kişinin ayağı kesildi. Gazze sınırında yaşananlar devam eden bir katliamdır." diye konuştu.

Bugünkü gösteriye 50’ye yakın kişinin katıldığını ve sayılarının az olmasının utanç verici bir durum olduğunu belirten Golan, şöyle devam etti:

"Tüm dünya bu katliamı durdurmak için elinden geleni yapmalı. Bu insanlar vatanlarına dönmek, bir gettoda yaşamamak gibi temel insani haklarını istemek için gösteri düzenliyor. Herkes bunun gerçekleşmesi için elinden geleni yapmalı."