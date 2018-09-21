HABER

İsrailli aktivistlerden Gazze’ye destek gösterisi

GÜNCEL HABERLERİ  | 21.09.2018 22:49 | Son Güncelleme

İsrailli aktivist Neta Golan: "Gazze ve Filistin özgür oluncaya kadar gösterilerimiz devam edecek” "Silahsız insanlara karşı gerçek mermi kullanıyorlar, tankla ateş ediyorlar. Gazze sınırında yaşananlar devam eden bir katliamdır" - Estonyalı aktivist Deivi Ois: "Bunca zorluğa rağmen gösterilere katılanlar harika insanlar olmalı ve onlara hayran kaldım"

İsrailli insan hakları savunucularından oluşan bir grup, abluka altındaki Gazze Şeridi sınırında 30 Mart’tan bu yana devam eden barışçıl “Büyük Dönüş Yürüyüşü” gösterilerine destek için sınırın İsrail tarafında gösteri düzenledi.

Çeşitli insan hakları kuruluşlarından yaklaşık 50 aktivist sınırın İsrail tarafına gelerek, İsrail'in Gazze’ye yönelik ihlallerine tepki gösterdi.

Filistin bayrakları taşıyan aktivistler, "Gazze’ye özgürlük" pankartı açarken, bazı aktivistler de Büyük Dönüş Yürüyüşü sırasında İsrail güçleri tarafından şehit edilen Filistinlilerin fotoğraflarını taşıdı.

Aktivistler Gazzelilerle dayanışma eyleminde "Siyonist şeytan işgalci, her işgal sona erer", "Geri dönüş hakkını getireceğimize inanıyoruz" şeklinde sloganlar attı. Bazı göstericilerin de Arapça, İngilizce ve İbranice "Gazze’ye özgürlük" yazılı tişörtler giydiği görüldü.

Bölgedeki Yahudi yerleşim birimlerinde yaşayan bazı Yahudiler ise aktivistlere tepki gösterdi. Göstericilerin üzerine yürüyen ve ellerindeki Filistin bayrakları ile pankartları almaya çalışan yerleşimciler ile aktivistler arasında gerginlik yaşandı.

- "Gazze ve Filistin özgür olana kadar gösterilerimiz devam edecek”

Gazze'ye destek eylemine katılan İsrailli aktivist Neta Golan, Filistin halkının topraklarına geri dönmesinin en doğal hakkı olduğunu söyledi.

Gazze sınırındaki bugünkü gösterinin ilk gösterileri olmadığını belirten Golan, "Daha önce de birçok defa burada benzer gösteriler düzenledik, Gazze ve Filistin özgür oluncaya kadar da düzenlemeye devam edeceğiz." dedi.

- "Gazze sınırında yaşananlar, devam eden bir katliamdır”

Golan, İsrail askerlerinin Gazze’deki göstericilere karşı uyguladığı orantısız gücü eleştirerek, "Silahsız insanlara karşı gerçek mermi kullanıyorlar, tankla ateş ediyorlar. Birçok insanı öldürdüler, binlerce insanı yaraladılar. Çok sayıda kişinin ayağı kesildi. Gazze sınırında yaşananlar devam eden bir katliamdır." diye konuştu.

Bugünkü gösteriye 50’ye yakın kişinin katıldığını ve sayılarının az olmasının utanç verici bir durum olduğunu belirten Golan, şöyle devam etti:

"Tüm dünya bu katliamı durdurmak için elinden geleni yapmalı. Bu insanlar vatanlarına dönmek, bir gettoda yaşamamak gibi temel insani haklarını istemek için gösteri düzenliyor. Herkes bunun gerçekleşmesi için elinden geleni yapmalı."

- "Filistinli göstericilere hayran kaldım"

Gösteriye İsraillilerin yanı sıra yabancı aktivistler de katıldı.

Yabancı aktivistlerden Estonyalı Deivi Ois, gösteri sırasında Gazze sınırında yaşananları görme imkanı bulduğunu ve yaşananların korku verici olduğunu dile getirdi.

İsrail'e turist olarak gelen Ois, Filistinlilerin yaşadıkları tüm zorluklara rağmen gösterilerine devam etmesi karşısında şaşkınlık yaşadığını belirterek, şunları söyledi:

"Bunca zorluğa rağmen gösterileri devam ettirmeleri beni hayrete düşürdü. Sınıra gelerek gösteriler düzenleyeceksiniz, göz yaşartıcı gaza maruz kalacaksınız, vurulacaksınız. Ben şahsen bunu yapacak cesarete sahip olduğumu düşünmüyorum. Bu yüzden gösterilere katılanlar harika insanlar olmalı ve onlara hayran kaldım."
\

- Büyük Dönüş Yürüyüşü

Filistinliler, kara, hava ve deniz ablukası altındaki Gazze Şeridi'nin İsrail sınırında 30 Mart'tan bu yana "Büyük Dönüş Yürüyüşü" adıyla barışçıl eylemler düzenliyor.

İsrail askerleri, "sürgün edildikleri topraklarına geri dönmeyi ve 2006'dan beri Gazze'ye uygulanan hukuksuz ablukanın kaldırılmasını" talep eden sivil halkın üzerine gerçek mermilerle ateş açıyor.

İsrail askerlerinin 30 Mart'tan bu yana devam eden barışçıl gösterilere müdahalesinde 180'den fazla Filistinli şehit oldu.

PARTNERBu görüntüler ilk kez yayınlandı! Meğer 2 ünlü oyuncu...Bu görüntüler ilk kez yayınlandı! Meğer 2 ünlü oyuncu...
İstanbul semalarındaki akrobasi gösterisi nefes kestiİstanbul semalarındaki akrobasi gösterisi nefes kesti
GÜNCELLEME - Mersin'de kiracısı tarafından tüfekle vurulan kadın öldüGÜNCELLEME - Mersin'de kiracısı tarafından tüfekle vurulan kadın öldü
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Gazze Filistin gösteri israil

En Çok Okunan Haberler

Fuhuş pazarlığı rezaletle bitti!

Fuhuş pazarlığı rezaletle bitti!

Türkiye, Rusya, İran New York'ta toplanacak!

Türkiye, Rusya, İran New York'ta toplanacak!

Ersun Yanal'dan Fenerbahçe açıklaması: Direkt başkanla çalışırım

Ersun Yanal'dan Fenerbahçe açıklaması: Direkt başkanla çalışırım

Talat Bulut'tan kendisini taciz ile suçlayan genç kız hakkında bomba iddia

Talat Bulut'tan kendisini taciz ile suçlayan genç kız hakkında bomba iddia

İzmir'in Bayraklı ilçesinde döviz artışı nedeniyle tuvalete zam

İzmir'in Bayraklı ilçesinde döviz artışı nedeniyle tuvalete zam

AK Parti, yerel seçimler konusunda kararını verdi!

AK Parti, yerel seçimler konusunda kararını verdi!

İlginizi Çekebilir

Camide seks skandalı! İmam görevden alındı

Camide seks skandalı! İmam görevden alındı

Düğün sabahı dehşeti yaşattı! Öldürüp, ormanlık alanda ağaca bağladı

Düğün sabahı dehşeti yaşattı! Öldürüp, ormanlık alanda ağaca bağladı

Yeni kimliği almaya gitti! Hayatının şokunu yaşadı

Yeni kimliği almaya gitti! Hayatının şokunu yaşadı

AK Parti'nin yerel seçim anketi! Başkanların yarısından çoğu gidebilir

AK Parti'nin yerel seçim anketi! Başkanların yarısından çoğu gidebilir

Lise müdürü özel yaşamı için okula 'kral dairesi' yaptırdı!

Lise müdürü özel yaşamı için okula 'kral dairesi' yaptırdı!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
İstanbul'da cumartesi günü toplu ulaşım yüzde 50 indirimli

İstanbul'da cumartesi günü toplu ulaşım yüzde 50 indirimli

Çocuğuna okul kıyafeti alamayan işsiz baba intihar etti

Çocuğuna okul kıyafeti alamayan işsiz baba intihar etti

Yıllık 20 bin liraya razıydılar! Şimdi paraya para demiyor

Yıllık 20 bin liraya razıydılar! Şimdi paraya para demiyor

Vali'den, işi aksatan müteahhide fırça!

Vali'den, işi aksatan müteahhide fırça!

Terör örgütüne bir darbe daha! 6 PKK'lı öldürüldü

Terör örgütüne bir darbe daha! 6 PKK'lı öldürüldü

FETÖ'nün medya yapılanması davasında flaş gelişme!

FETÖ'nün medya yapılanması davasında flaş gelişme!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.