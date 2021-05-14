İsrailli Araplar kimler?

Bunlar İsrail'in Batı Şeria ve Gazze sınırına yakın bölgelere ya da diğer ülkelerdeki mülteci kamplarına yerleştiler.

750 bin Filistinli ise aynı yıl başlayan Arap-İsrail savaşı nedeniyle ya topraklarını terk etmek zorunda kaldı ya da sürüldüler.

İsrail nüfusu 9 milyonu biraz aşkın; bunların beşte bire yakın bir kısmı, yani yaklaşık 1,9 milyonunu Araplar oluşturuyor.

İsrail'de Arap bir azınlık da var. Filistin kökenli bu Araplar, İsrail vatandaşı.

İsrail'e, Yahudi devleti olarak da atıf yapılıyor, ama burası Yahudi olmayanların da vatanı.

İsrail hükümeti 1966'dan bu yana ilk kez kendi sınırları içindeki Araplara karşı olağanüstü hal uygulamasını devreye soktu.

İsrail ve Filistin arasında gerilimin tırmandığı bu hafta, Tel Aviv yakınlarındaki Lod kentinde Arap vatandaşların protestoları ardından İsrail hükümeti burada olağanüstü hal ilan etti.

Geride kalanlar ise kendilerini İsrailli Arap, İsrailli Filistinli ya da sadece Filistinli olarak tanımlıyor.

İsrailli Arapların çoğu Müslüman, ama Filistinlilerin diğer kesimlerinde olduğu gibi, bunlar arasında da Hristiyanlar ikinci büyük grubu oluşturuyor.

İsrail'de ilki 25 Ocak 1949'da yapılan seçimlerden bu yana oy kullanma haklarına sahipler. Ancak on yıllardır ayrımcılığa uğradıklarını söylüyorlar.

Entegrasyon

İsrail'deki Araplar ve Yahudiler genellikle kamu alanlarını paylaşmıyor.

Ancak koronavirüs salgınının, son aylarda iki kesim arasında işbirliğinin artması yönünde olumlu bir etkisi olduğu söylenebilir.

Entegrasyon alanlarından biri, ulusal sağlık hizmetleri alanında oldu. Yahudi ve Arap hastalar aynı hastanelere gitti, aynı doktorları gördü ve aynı tedavileri paylaştı.

Doktorların yüzde 20'si, hemşirelerin yüzde 25'i, eczacıların ise yüzde 50'si İsrailli Arap.

Ancak, İsrail'deki Araplar ile Yahudileri birleştiren ortak bir ulusal kimlikten söz etmek mümkün değil.

Örneğin, İsrail toplumunda ordunun önemli bir rolü var ve Yahudi vatandaşlar için askerlik zorunlu.