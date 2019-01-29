İsrailli aşırı sağcı milletvekilinden Mescid-i Aksa'ya baskın

KUDÜS (AA) – İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu liderliğindeki Likud Partisi Milletvekili Yehuda Glick, işgal altındaki Doğu Kudüs'ün Eski Şehir bölgesinde bulunan Mescid-i Aksa'ya baskın düzenledi.
Kudüs İslami Vakıflar İdaresi'nden yapılan yazılı açıklamaya göre, aşırı sağcı milletvekili Glick ve beraberindeki bir grup fanatik Yahudi, İsrail polisi eşliğinde Harem-i Şerif'in avlusuna girdi.
Mescid-i Aksa'ya baskın düzenleyen İsrailli milletvekillerinin öncülerinden sayılan Glick, geçen yıl birçok kez Harem-i Şerif'e girmişti.
Glick, en son geçen yıl 3 Aralık'ta beraberindeki bir grup fanatik Yahudi'yle Mescid-i Aksa'ya baskın düzenlemişti.
İsraillilerin Mescid-i Aksa'ya düzenlediği baskınlar nedeniyle Filistinliler ile İsrail güçleri arasında yaşanan gerginlik sebebiyle Başbakan Binyamin Netanyahu, Ekim 2015'te İsrail Meclisi üyesi milletvekilleri ve bakanların Mescid-i Aksa'ya girmelerini yasaklamıştı.
Netanyahu, yaklaşık 3 yıllık yasağın ardından temmuz ayında İsrailli milletvekillerinin 3 ayda 1 kez olmak üzere Mescid-i Aksa'ya girmelerine izin vermişti.
İsrail polisi ise geçen aylarda İsrailli milletvekillerinin ayda bir kez Mescid-i Aksa'ya girişine izin verileceğini duyurmuştu.
İşgal altındaki Doğu Kudüs'te bulunan Mescid-i Aksa, Müslümanların ilk kıblesi olma özelliğini taşıyor.
Yahudiler, Kıble Mescidi ile Kubbetu's Sahra Camisi'nin yanı sıra müze, medreseler ve büyük avlunun yer aldığı Mescid-i Aksa Külliyesi altında sözde Süleyman Mabedi kalıntılarının bulunduğu iddiasıyla kazı çalışmaları yapıyor, Mescid-i Aksa'da kendilerinin de ibadet etme hakları olduğunu savunuyor.
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