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İsrailli aşırı sağcı milletvekilinden Mescid-i Aksa'ya baskın

GÜNCEL HABERLERİ  | 04.04.2019 12:00 | Son Güncelleme

Likud Partisi Milletvekili Haham Yehuda Glick, Mescid-i Aksa'ya baskın düzenleyerek 9 Nisan'daki genel seçimlerde başarılı olması için dua etti

KUDÜS (AA) - İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu liderliğindeki Likud Partisi Milletvekili Haham Yehuda Glick, işgal altındaki Doğu Kudüs'ün Eski Şehir bölgesinde bulunan Mescid-i Aksa'ya baskın düzenledi.

Radikal Haham Glick, sosyal medya hesabından Harem-i Şerif içinden fotoğraf paylaşarak, 9 Nisan'da yapılacak genel seçimlerde partisinin başarılı olması için dua ettiğini belirtti.

Likud Partisi'nin aday listelerinde son sıralarda yer alan aşırı sağcı Glick'in bu seçimlerde parlamentoya girme ihtimalinin zayıf olduğu ifade ediliyor.

Sık sık Mescid-i Aksa'ya baskın yapan İsrailli milletvekillerinin öncülerinden sayılan Haham Glick, en son 27 Şubat'ta Aksa'ya baskın düzenlemişti.

- Baskınlar gerginliğe yol açıyor

İsraillilerin Mescid-i Aksa'ya yaptığı baskınların Filistinliler ile İsrail güçleri arasında gerginliğe yol açması sebebiyle Başbakan Binyamin Netanyahu, Ekim 2015'te İsrailli milletvekilleri ve bakanların Mescid-i Aksa'ya girmelerini yasaklamıştı.

Netanyahu, yaklaşık 3 yıllık yasağın ardından geçen yıl temmuz ayında İsrailli milletvekillerinin 3 ayda 1 kez olmak üzere Mescid-i Aksa'ya girmelerine izin vermişti.

İsrail polisi ise geçen aylarda İsrailli milletvekillerinin ayda bir kez Aksa'ya girişine izin verileceğini duyurmuştu.

Fanatik Yahudiler, İsrail polisi eşliğinde zaman zaman sabah ve öğleden sonra Mescid-i Aksa'nın avlusuna giriyor. Bu durum sık sık bölgede gerginliğin tırmanmasına ve Filistinliler ile İsrail polisi arasında arbede yaşanmasına neden oluyor.

İşgal altındaki Doğu Kudüs'te bulunan Mescid-i Aksa, Müslümanların ilk kıblesi olma özelliğini taşıyor.

Yahudiler, Kıble Mescidi ile Kubbetu's Sahra Camisi'nin yanı sıra müze, medreseler ve büyük avlunun yer aldığı Mescid-i Aksa Külliyesi altında sözde Süleyman Mabedi kalıntılarının bulunduğu iddiasıyla kazı çalışmaları yapıyor, Mescid-i Aksa'da kendilerinin de ibadet etme hakları olduğunu savunuyor.

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Anahtar Kelimeler:
Filistin Harem-i Şerif israil Mescid-i Aksa

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