İsrailli aşırı sağcı milletvekilinden Mescid-i Aksa'ya baskın

Netanyahu, yaklaşık 3 yıllık yasağın ardından geçen yıl temmuz ayında İsrailli milletvekillerinin 3 ayda 1 kez olmak üzere Mescid-i Aksa'ya girmelerine izin vermişti.

İsraillilerin Mescid-i Aksa'ya yaptığı baskınların Filistinliler ile İsrail güçleri arasında gerginliğe yol açması sebebiyle Başbakan Binyamin Netanyahu, Ekim 2015'te İsrailli milletvekilleri ve bakanların Mescid-i Aksa'ya girmelerini yasaklamıştı.

Likud Partisi'nin aday listelerinde son sıralarda yer alan aşırı sağcı Glick'in bu seçimlerde parlamentoya girme ihtimalinin zayıf olduğu ifade ediliyor.

Radikal Haham Glick, sosyal medya hesabından Harem-i Şerif içinden fotoğraf paylaşarak, 9 Nisan'da yapılacak genel seçimlerde partisinin başarılı olması için dua ettiğini belirtti.

İsrail polisi ise geçen aylarda İsrailli milletvekillerinin ayda bir kez Aksa'ya girişine izin verileceğini duyurmuştu.

Fanatik Yahudiler, İsrail polisi eşliğinde zaman zaman sabah ve öğleden sonra Mescid-i Aksa'nın avlusuna giriyor. Bu durum sık sık bölgede gerginliğin tırmanmasına ve Filistinliler ile İsrail polisi arasında arbede yaşanmasına neden oluyor.

İşgal altındaki Doğu Kudüs'te bulunan Mescid-i Aksa, Müslümanların ilk kıblesi olma özelliğini taşıyor.

Yahudiler, Kıble Mescidi ile Kubbetu's Sahra Camisi'nin yanı sıra müze, medreseler ve büyük avlunun yer aldığı Mescid-i Aksa Külliyesi altında sözde Süleyman Mabedi kalıntılarının bulunduğu iddiasıyla kazı çalışmaları yapıyor, Mescid-i Aksa'da kendilerinin de ibadet etme hakları olduğunu savunuyor.

