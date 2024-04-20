İsrailli Bakan, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı hedef almıştı! Türkiye'den sert tepki

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, bugün İstanbul'da Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Haniye'yi ağırlamıştı. Bu görüşmeye ilişkin İsrail Dışişleri Bakanı Yisrael Katz, Türkçe açıklama yaparak Erdoğan için "Utanmalısın" ifadesini kullanmıştı.

"UTANMASI GEREKEN..."

Bu açıklamaya Dışişleri Bakanlığı'ndan sert tepki geldi. Bakanlık yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

"Utanması gereken, çoğu çocuk ve kadın olmak üzere 35 bine yakın Filistinliyi katleden İsrailli yetkililerdir. İsrail hükümeti üyelerinin gündemi değiştirme çabaları sonuç vermeyecektir.

Türkiye'nin önceliği, Gazze'deki katliamın sona ermesinin sağlanması ve Filistin devletinin kurularak bölgemizde kalıcı barışın tesisidir.

Bu doğrultuda çalışmaya ve İsrail'in işlediği suçlarla ilgili gerçekleri dile getirmeye devam edeceğiz."

ÖMER ÇELİK: 'HADSİZ AÇIKLAMA'

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik ise "İsrail Dışişleri Bakanının Cumhurbaşkanımızı hedef alan hadsiz açıklaması, İsrail Hükümetinin yaptığı katliamları örtbas etme çabasından başka bir şey değildir" dedi.





