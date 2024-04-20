HABER

Bize Ulaşın BİZE ULAŞIN
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. İsrailli Bakan, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı hedef almıştı! Türkiye'den sert tepki

İsrailli Bakan, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı hedef almıştı! Türkiye'den sert tepki

Recep Demircan Recep Demircan Mynet Gece Yayın Sorumlusu
20.04.2024 20:41
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Haniye'yi görüşmesiyle ilgili İsrail Dışişleri Bakanı Yisrael Katz, Cumhurbaşkanı'nı hedef alarak "Utanmalısın" ifadesini kullanmıştı. İsrailli Bakan'ın sözlerine Dışişleri Bakanlığı'ndan sert tepki geldi.

İsrailli Bakan, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı hedef almıştı! Türkiye'den sert tepki

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, bugün İstanbul'da Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Haniye'yi ağırlamıştı. Bu görüşmeye ilişkin İsrail Dışişleri Bakanı Yisrael Katz, Türkçe açıklama yaparak Erdoğan için "Utanmalısın" ifadesini kullanmıştı.

"UTANMASI GEREKEN..."

Bu açıklamaya Dışişleri Bakanlığı'ndan sert tepki geldi. Bakanlık yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

"Utanması gereken, çoğu çocuk ve kadın olmak üzere 35 bine yakın Filistinliyi katleden İsrailli yetkililerdir. İsrail hükümeti üyelerinin gündemi değiştirme çabaları sonuç vermeyecektir.

Türkiye'nin önceliği, Gazze'deki katliamın sona ermesinin sağlanması ve Filistin devletinin kurularak bölgemizde kalıcı barışın tesisidir.

Bu doğrultuda çalışmaya ve İsrail'in işlediği suçlarla ilgili gerçekleri dile getirmeye devam edeceğiz."

ÖMER ÇELİK: 'HADSİZ AÇIKLAMA'

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik ise "İsrail Dışişleri Bakanının Cumhurbaşkanımızı hedef alan hadsiz açıklaması, İsrail Hükümetinin yaptığı katliamları örtbas etme çabasından başka bir şey değildir" dedi.

Mynet Youtube


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
İstinyePark'ta yangın paniği! Dumanlar AVM içine dolduİstinyePark'ta yangın paniği! Dumanlar AVM içine doldu
Yazdığı sitem dolu şiirle yerel seçimlere damga vurmuştu! Popüler dizinin kadrosuna katıldıYazdığı sitem dolu şiirle yerel seçimlere damga vurmuştu! Popüler dizinin kadrosuna katıldı
Yer: İstanbul! Yenikapı-Yalova vapurunda korku dolu anlar: Araçların camı kırıldıYer: İstanbul! Yenikapı-Yalova vapurunda korku dolu anlar: Araçların camı kırıldı
Anahtar Kelimeler:
İsrail Recep Tayyip Erdoğan Hamas
En Çok Okunan Haberler
Açıklamasıyla diğer CHP'lilerden ayrıldı! Beşikçioğlu'ndan sıra dışı çıkış: 'Borç' sözleri sosyal medyaya damga vurdu

Açıklamasıyla diğer CHP'lilerden ayrıldı! Beşikçioğlu'ndan sıra dışı çıkış: 'Borç' sözleri sosyal medyaya damga vurdu

Yazdığı sitem dolu şiirle yerel seçimlere damga vurmuştu! Popüler dizinin kadrosuna katıldı

Yazdığı sitem dolu şiirle yerel seçimlere damga vurmuştu! Popüler dizinin kadrosuna katıldı

İstinye'de AVM'de yangın paniği!

İstinye'de AVM'de yangın paniği!

İsrailli Bakan, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı hedef almıştı! Türkiye'den sert tepki

İsrailli Bakan, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı hedef almıştı! Türkiye'den sert tepki

Restoran ve kafelere boykot bugün başladı!

Restoran ve kafelere boykot bugün başladı!

Süper Lig'de akıllara durgunluk veren olay!

Süper Lig'de akıllara durgunluk veren olay!

İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

İç çamaşırıyla poz verince eleştiri yağdı! "Bu olmadı"

İç çamaşırıyla poz verince eleştiri yağdı! "Bu olmadı"

"Columbia her zaman bir numara!" %50'ye varan indirimler başladı

"Columbia her zaman bir numara!" %50'ye varan indirimler başladı

Oğlunun doğum gününde ölüm saçtı! Cinayetleri adım adım planlamıştı

Oğlunun doğum gününde ölüm saçtı! Cinayetleri adım adım planlamıştı

Kocasını küvette yarı baygın halde buldu! Makatından çıkan şaşkına çevirdi

Kocasını küvette yarı baygın halde buldu! Makatından çıkan şaşkına çevirdi

Bir kez alın, bir ömür kullanın! Stanley termoslarda sepette indirim

Bir kez alın, bir ömür kullanın! Stanley termoslarda sepette indirim

En Çok Aranan Haberler

Bildirim ikonu
WhatsApp Kanalına Katıl
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.