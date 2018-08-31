İsrailli Bakan: Hamas’ın lider kadrosunu tasfiye etmeliyiz

KUDÜS (AA) – İsrail'in aşırı sağcı Eğitim Bakanı Naftali Bennett, İsrail ablukası altındaki Gazze Şeridi’ni kontrol eden Filistin İslami Direniş Hareketi Hamas’ın lider kadrosunun tasfiye, füze kapasitesinin imha ve silah gücünün yok edilmesi çağrısında bulundu.

İsrail’in Maariv gazetesine göre, Eğitim Bakanı ve HaBayt HaYahudi Partisi (Yahudi Evi) lideri Bennett, “Hamas’ın lider kadrosunu tasfiye ve füze üretme kapasitesini yok etmemiz lazım.” dediği belirtildi.

İsrailli Bakan Bennett, İsrail’in Hamas’ın işgal altındaki Batı Şeria’da bulunan milletvekillerini tutuklama ve liderlerine suikast yapma yöntemine işaret ederek, “Tıpkı Yahuda ve Samara'da (Talmudik Batı Şeria) yaptığımız gibi Hamas’ın lider kadrosunun yok edilmesini destekliyorum.” ifadelerini kullandı.

İşgal altındaki Batı Şeria’daki ‘atmosfere’ işaret eden Bennett, “Neden bize oradan ateş açmıyorlar? Çünkü İsrail ordusu orada başlarını kaldırmalarına izin vermiyor. Ancak bu sadece tek bir tarafta. Dolayısıyla Hamas’ın yükselmesi engellenmelidir.” dedi.