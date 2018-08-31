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İsrailli Bakan: Hamas’ın lider kadrosunu tasfiye etmeliyiz

GÜNCEL HABERLERİ  | 31.08.2018 17:54 | Son Güncelleme

İsrail Eğitim Bakanı Naftali Bennett: - “Hamas’ın lider kadrosunu tasfiye etmemiz ve füze üretme kapasitesini yok etmemiz lazım” - “Tıpkı Yahuda ve Samara'da (Talmudik Batı Şeria) yaptığımız gibi Hamas’ın lider kadrosunun yok edilmesini destekliyorum” - “Neden bize oradan ateş açmıyorlar? Çünkü İsrail ordusu orada başlarını kaldırmalarına izin vermiyor. Ancak bu sadece tek bir tarafta. Dolayısıyla Hamas’ın yükselmesi engellenmelidir”

KUDÜS (AA) – İsrail'in aşırı sağcı Eğitim Bakanı Naftali Bennett, İsrail ablukası altındaki Gazze Şeridi’ni kontrol eden Filistin İslami Direniş Hareketi Hamas’ın lider kadrosunun tasfiye, füze kapasitesinin imha ve silah gücünün yok edilmesi çağrısında bulundu.

İsrail’in Maariv gazetesine göre, Eğitim Bakanı ve HaBayt HaYahudi Partisi (Yahudi Evi) lideri Bennett, “Hamas’ın lider kadrosunu tasfiye ve füze üretme kapasitesini yok etmemiz lazım.” dediği belirtildi.

İsrailli Bakan Bennett, İsrail’in Hamas’ın işgal altındaki Batı Şeria’da bulunan milletvekillerini tutuklama ve liderlerine suikast yapma yöntemine işaret ederek, “Tıpkı Yahuda ve Samara'da (Talmudik Batı Şeria) yaptığımız gibi Hamas’ın lider kadrosunun yok edilmesini destekliyorum.” ifadelerini kullandı.

İşgal altındaki Batı Şeria’daki ‘atmosfere’ işaret eden Bennett, “Neden bize oradan ateş açmıyorlar? Çünkü İsrail ordusu orada başlarını kaldırmalarına izin vermiyor. Ancak bu sadece tek bir tarafta. Dolayısıyla Hamas’ın yükselmesi engellenmelidir.” dedi.

Bennett, Hamas'ın Gazze Sorumlusu Yahya es-Sinvar’ın İsrail’in Gazze’ye saldırması durumunda füzelerle sürekli karşılık vereceği yönündeki açıklamalarına ise, “Sinvar’ın sözleri beni heyecanlandırmıyor. Bizim sorumluluğumuz Hamas'ın bize dokunma gücünü kökünden sökmektir.” ifadelerini kullandı.

Hamas’ın silahsızlandırılması çağrısını yineleyen Bennett, İsrail Savunma Bakanı Avigdor Liberman’ı eleştirerek şunları söyledi:

"Onun vizyonu, eğer doğru anladıysam, Gazze'deki insanları Hamas'ı devirmeye ikna etmedir. Ancak bu gerçekçi değil."

İsrail Savunma Bakanı Liberman, yaklaşık iki hafta önce abluka altındaki Gazze Şeridi'ni yöneten Hamas'ın otoritesini, bölgede yaşayan halkı harekete geçirerek yıkma tehdidinde bulunmuştu.

Liberman bir İsrail gazetesine verdiği mülakatta, "Gazze'deki Hamas yönetimini devirmek için iki seçenek var: Ya birçok askeri kurban vererek Gazze'yi işgal etmek ya da orada bir 'Arap Baharı' havası yaratmak." demişti.

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Anahtar Kelimeler:
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