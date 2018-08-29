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İsrailli bakan İran ve Suriye'yi tehdit etti

GÜNCEL HABERLERİ  | 29.08.2018 18:32 | Son Güncelleme

İsrail İstihbarat ve Ulaştırma Bakanı Yisrael Katz: "(Suriye ile İran arasında varılan) Bu anlaşma bizim belirlediğimiz kırmızı çizgiyi aşma anlamına geliyor"

KUDÜS (AA) - İsrail İstihbarat ve Ulaştırma Bakanı Yisrael Katz, İran ile Suriye arasında varılan anlaşmanın ilan edilmesinden saatler sonra yaptığı açıklamada "Suriye'deki İran mevzilerini hedef alma" tehdidini yineledi.

Katz, İsrail basınına yaptığı açıklamada, "Bu anlaşma bizim belirlediğimiz kırmızı çizgiyi aşma anlamına geliyor." ifadesini kullandı.

İsrail hükümetinin pek çok kez Suriye'deki tüm İran mevzilerini engelleyeceği açıklaması yaptığını hatırlatan Katz, "İsrail, İran'ın Suriye'de konuşlanmasına izin vermeyecektir. İsrail'i tehdit eden İran hedeflerine karşı bütün güçlerimizle karşı koyacağız." diye konuştu.

Katz ayrıca Beşşar Esed'e işaret ederek, "İran kuvvetlerini savunması halinde bunun sonuçlarına derhal katlanacağını" ifade etti.

- İran yaptırımlarının uygulanması için "İsrail-ABD ortak ekibi"

Öte yandan İsrail Maliye Bakanı Moşe Kahlon, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, İsrail ile ABD arasında İran'a karşı yaptırımların uygulanmasına yönelik ortak bir ekip oluşturulduğunu ilan etti.

Açıklamasında Kahlon, "İran'a karşı yaptırımların daha da güçlendirilmesinin vakti geldi." ifadesini kullandı.

İran Savunma Bakanı Emir Hatemi, birkaç gün önce Şam'ı ziyaret etmiş ve burada iki ülke arasında askeri iş birliğini ele alan bir anlaşmaya imza atmıştı.

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