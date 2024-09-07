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  4. İsrailli Bakan Katz'ın Cumhurbaşkanı Erdoğan paylaşımı tepki çekti! Dışişleri: 'İftira ve yalan dolu'

İsrailli Bakan Katz'ın Cumhurbaşkanı Erdoğan paylaşımı tepki çekti! Dışişleri: 'İftira ve yalan dolu'

Recep Demircan Recep Demircan Mynet Gece Yayın Sorumlusu
07.09.2024 21:38
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Dışişleri Bakanlığı, İsrail Dışişleri Bakanı Katz'ın Cumhurbaşkanı Erdoğan hakkında yaptığı paylaşıma sert tepki gösterdi. Bakanlık, Katz'ın açıklamasıyla ilgili olarak "İftira ve yalan dolu" dedi.

İsrailli Bakan Katz'ın Cumhurbaşkanı Erdoğan paylaşımı tepki çekti! Dışişleri: 'İftira ve yalan dolu'

İsrail Dışişleri Bakanı Katz, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı hedef alan bir paylaşım yaptı. Katz'ın tepki çeken paylaşımına Dışişleri Bakanlığı'ndan açıklama geldi.

"İFTİRA VE YALAN DOLU"

Dışişleri Bakanlığınca yapılan yazılı açıklamada, "İsrail Dışişleri Bakanı Katz’ın, Sayın Cumhurbaşkanımızı ve ülkemizi hedef alan iftira ve yalan dolu bir sosyal medya paylaşımı daha yaptığı görülmektedir. Adı geçen şahsın, soykırım suçu işleyerek insanlık tarihine kara bir leke olarak geçen Netanyahu Hükümeti içinde dahi herhangi bir itibarı bulunmamaktadır. Katz, ülkemizdeki sosyal medya kullanıcılarının dikkatini çekmek suretiyle gündemde kalmaya ve soykırım şebekesindeki koltuğunu korumaya çalışmaktadır. Türkiye gerçekleri dile getirmeye ve Filistinlilerin haklı davasını savunmaya devam edecektir" ifadelerine yer verildi.

Kaynak: DHA

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Dışişleri Bakanlığı İsrail
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